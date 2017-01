Cel mai modern observator seismologic, la Eforie

Cel mai modern observator de seismologie din zona de Sud-Est a Europei a fost inaugurat, sîmbătă, în localitatea constănţeană Eforie. Noul observator seismic a fost construit în mai puţin de un an, pe un teren pus la dispoziţie de autorităţile locale din Eforie, costurile investiţiei, de un milion de euro, fiind asigurate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. În ceea ce priveşte aparatura modernă cu care a fost dotat centrul, aceasta a fost adusă din SUA. La inaugurare, au fost prezenţi directorul Institutului Naţional de Fizică a Pămîntului, Gheorghe Mărmureanu, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, Alexandru Emil Aldea, primarul oraşului Eforie, Ovidiu Brăiloiu, şi specialişti în seismologie. „Este un observator unic în această parte a lumii şi poate monitoriza orice mişcare seismică produsă, de la Himalaya şi pînă la Roma. De aici se pot supraveghea cutremurele şi mişcările seismice şi mişcările datorate valurilor tsunami, pentru că la sud de Mangalia există, pe teritoriul bulgar, o falie puternică ce generează cutremure”, a declarat Gheorghe Mărmureanu. El a mai afirmat că, în ultimii 200 de ani, în zona Mării Negre s-au produs 24 de valuri tsunami din care două au fost pe teritoriul Dobrogei. Specialiştii români vor putea colabora cu cei din străinătate. Potrivit lui Adrian Grigore, specialist în reţeaua naţională de seismologie, noul observator are scopuri multiple în zona Dobrogei, unde se află şi o centrală nucleară, dar şi obiective şi conducte de petrol. Mai mult, se va putea face şi o monitorizare a bazinului Mării Negre. „În Marea Neagră sînt cutremure care pînă acum au fost studiate disparat. Noi am dat un epicentru, colegii bulgari altul, turcii altul şi ucrainienii altul. Acum ne-am pus de acord să schimbăm date între noi, iar datele vor fi transmise de jur-împrejurul mării”, a precizat Adrian Grigore. La noul observator de seimologie vor putea veni şi studenţii interesaţi de acest domeniu, dar vor fi aduşi şi elevi care vor afla cum lucrează specialiştii şi cum trebuie să se protejeze în cazul unui seism.