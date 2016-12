Cel mai nou film al lui Dan Piţa a ajuns la Constanţa

În perioada 5-18 septembrie, ecranizarea romanului scris de Panait Istrati „Kyra Kyralina”, în regia lui Dan Pița, va rula la Cityplex, unde va avea loc și o proiecție de gală în cadrul programului Europa Cinemas, astăzi de la ora 20.15, la un preț special de șapte lei. În restul perioadei semnalate, un bilet va avea prețul normal pentru o proiecție 2D, de 10 lei sau 12 lei, în funcție de intervalul orar.

„Kyra Kyralina” este o revenire a regizorului Dan Pița după o perioadă de pauză, fiind o adaptare a romanului omonim scris de Panait Istrati. „Kyra Kyralina” este povestea unei frumoase și misterioase femei care, alături de mama ei, ajunge să își vândă farmecele bărbaților. Ecranizarea, ce are o aură orientală, aduce pe marile ecrane atmosfera magică întâlnită în „1.001 nopți“. Despre noul său lungmetraj, Dan Piţa declara într-un interviu că i-a plăcut să facă această excursie în universul spiritual al lui Panait Istrati, o reală provocare pentru regizor. „Este un scriitor care pe mine mă interesează şi m-a incitat să-l citesc încă de la începuturi şi cred că am reuşit înainte de a mă apuca de filmul acesta să citesc cam tot ce a scris şi s-a scris despre el. (...) În cazul lui Panait Istrati e greu să îl surprinzi pe el, pentru că el este cel mai interesant, după părerea mea, el ca personaj real, el, Panait Istrati, care a făcut de toate în viaţa lui: fotograf, ziarist, scriitor”, a explicat Dan Pița, care a apelat la actorii Iulia Cîrstea, Iulia Dumitru, Ștefan Iancu, Corneliu Ulici, Florin Zamfirescu, Andrei Runcanu și Ovidiu Niculescu. Imaginea a fost semnată de Dan Alexandru, muzica de Adrian Enescu, iar costumele sunt creații ale Oanei Păunescu.

ADEPT AL MINIMALISMULUI ȘI NEOREALISMULUI Personalitate marcantă a cinematografiei românești și a generației '70, Dan Pița a impus o stilistică originală încă de la debutul cu scurtmetrajul „Viața în roz”, din 1970. Alături de Lucian Pintilie, Mircea Daneliuc și Alexandru Tatos, Dan Pița a fost un adept al minimalismului și neorealismului, linie preluată apoi de regizorii Noului Val Românesc. „Concurs” din 1982, „Faleze de nisip” din 1983 sau segmentele „Nunta de piatră” din 1972 și „Duhul aurului” din 1974 sunt doar câteva dintre filmele care l-au consacrat. În 1986, cu filmul „Pas în doi” a fost laureat cu Ursul de Argint la Festivalul Internațional de la Berlin, iar șase ani mai târziu, cu „Hotel de lux” a câștigat Leul de Argint la prestigiosul Festival de Film de la Veneția. Cu noul său lungmetraj sperăm să i se dovedească marelui regizor că „filmele româneşti nu trăiesc decât o seară, a premierei, apoi intră într-un malaxor de săli, iar dacă nu sunt bine promovate, nu au public”, așa cum afirma recent. Sala de cinema nu își poate pierde farmecul cât timp rulează producții care stârnesc interesul prin stil vizual și mesaj.

În distribuție trebuie să atragem atenția asupra Iuliei Cîrstea, unul dintre cele mai apreciate top-modele din America. A devenit imaginea celor mai cunoscute branduri, printre care Armani, în campania Bagutta, Gianfranco Ferre Jeans, Agatha Ruiz de la Prada, Pepe Jeans, în campania Andy Warhol, Pull and Bear, Mango, L’Oreal sau Garnier, și a realizat numeroase pictoriale pentru „Vogue”, „Elle”, „Marie Claire”, „Shopping Report”. A colaborat cu nume mari din lumea modei, precum Kenneth Willardt, Txema Yeste sau Alexei Hay. Remarcată imediat în străinătate, Iulia Cîrstea se bucură de succes în afara României. Rolul Kyralinei reprezintă primul rol amplu în cinema, după apariția în thrillerul american „Werewolf: The Beast Among Us”, din 2012.