Cel mai nou film cu Beyonce este liderul încasărilor din SUA

Thriller-ul american ”Obsessed”, cu Beyonce Knowles şi Idris Elba în rolurile principale, s-a situat pe prima poziţie în box office-ul nord-american, chiar în prima săptămînă de la lansarea pe marile ecrane, potrivit cifrelor publicate de Exhibitor Relations. Acest thriller, ce prezintă povestea unui bărbat împlinit pe plan personal şi profesional, care îşi vede ameninţată liniştea atunci cînd o stagiară începe să îl urmărească, a obţinut încasări de 28,5 milioane de dolari în Statele Unite şi în Canada.

Comedia ”Din nou la 17 ani”, cu tînărul actor Zac Efron în rolul naratorului care explică în ce fel un bărbat ratat, trecut de pragul celor 30 de ani - interpretat de Matthew Perry -, întinereşte cu 20 de ani şi îşi ia viaţa de la capăt, a coborît pe al doilea loc în acest clasament, după ce a obţinut încasări de 11,7 milioane de dolari în a doua săptămînă de la lansare. Filmul de acţiune ”Fighting” a intrat direct pe locul al treilea după primele trei zile de la lansare, cu încasări de 11,4 milioane de dolari. Regizat de Dito Montiel, filmul prezintă modul în care un tînăr bărbat ajuns la New York fără niciun ban în buzunar are succes în lumea luptelor de stradă. Drama ”The Soloist”, cu Robert Downey Jr. şi Jamie Foxx, cel mai recent film realizat de regizorul Joe Wright, a obţinut, în primele trei zile de la lansarea pe marile ecrane, încasări de 9,7 milioane de dolari, clasîndu-se pe poziţia a patra. Documentarul ”Earth (2009)”, realizat de Disney Nature sub forma unui periplu de-a lungul celor patru anotimpuri, a obţinut încasări de 8,55 milioane de dolari şi s-a situat pe a cincea poziţie, fiind urmat de filmul de animaţie ”Monştri contra extratereştri”, produs de Dreamworks, care a obţinut încasări de 8,52 milioane de dolari în ultimele trei zile şi un total de 174,8 milioane de dolari în cele patru săptămîni de la lansare. Thriller-ul politico-mediatic ”Jocuri la nivel înalt”, cu Ben Affleck şi Russell Crowe, a coborît de pe a doua pînă pe a şaptea poziţie, cu încasări de 6,9 milioane de dolari. Pelicula ”Hannah Montana The Movie”, versiunea pentru marele ecran a unui serial tv, produsă de Disney, ce prezintă aventurile unei adolescente care doreşte să devină o vedetă pop, a coborît pe locul al optulea, cu încasări de 6,4 milioane de dolari.

Filmul de acţiune ”Furios şi iute 4: Piese originale” a avut încasări de 6,1 milioane de dolari în cea de-a cincea săptămînă de prezenţă în sălile de cinematograf nord-americane şi s-a clasat pe poziţia a noua, devansînd un alt film al genului, ”Crank: Tensiune maximă”, cu Jason Statham în rolul principal, care încheie topul 10 al producţiilor cu cele mai mari încasări în America de Nord, după ce a vîndut bilete în valoare de 2,4 milioane de dolari.