Cel mai performant laborator din Europa

De zilele trecute, România are cel mai performant laborator de analize medicale din Europa. Unitatea, situată pe Platforma Comercială Bucureşti Militari Chiajna, a fost inaugurată de către compania Synevo, parte a grupului Medicover Holding. Cu ajutorul dotărilor de ultimă oră se vor putea efectua cele mai complexe analize într-un timp record şi cu o marjă de eroare mult mai mică. După o investiţie de zece milioane de euro, unitatea include o platformă completă de citologie în mediu lichid ce aduce ca noutate exclusivă în România analiza computerizată a imaginii, crescând cu peste 60% detecţia leziunilor cu risc crescut implicate în apariţia cancerului de col uterin. În plus, prin aceasta se va scurta timpul necesar diagnosticării la şapte zile. “Prin cele 1.200 tipuri de teste, ne bucurăm să punem la dispoziţia clinicienilor cele mai rapide instrumente de prevenţie, de obţinere a unui diagnostic diferenţial şi de monitorizare a tratamentului pacienţilor”, a declarat directorul general “Synevo” România, Virgil Ivan. El a explicat că medicul ginecolog are la dispoziţie kitul complet de teste necesare: testul Papanicolau şi testarea HPV, dublu şi triplu test pe Delfia Xpress, care reduce rezultatele fals pozitive în diagnosticarea malformaţiilor fetale, dar şi gama completă de teste în diagnosticarea infecţiilor şi bolilor grave.

“Începem cu determinări pentru Papanicolau, urmând ca din februarie 2011 să aducem nişte analizoare pentru anatomia patologică cu parafină. Diferenţa între cum se face testul la noi şi în alte laboratoare din ţară este majoră. Ea începe de la recoltare: probele le aducem în flacoane, sub formă lichidă, după care le prelucrăm robotic, celulele care urmează a fi examinate sunt selectate prin centrifugare, frotiurile sunt bar-codate şi introduse într-un sistem robotic care scanează şi urmăreşte, în cazul în care găseşte, celula tumorală”, ne-a explicat Ivan.