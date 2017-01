Cel mai periculos sector navigabil al Dunării - pe teritoriul Germaniei

Sezonul croazierelor pe Dunăre a fost deschis, anul acesta, de pasagerul „Bizet”, pavilion Elveţia, al cărui comandant este constănţeanul Manolache Ambrose. La cei 38 de ani ai săi, Manolache Ambrose navighează pe ape interioare de 19 ani, iar brevetul l-a obţinut în urmă cu 10 ani. Deşi mulţi apreciază că navigaţia pe fluviu este lipsită de pericole sau de momente de tensiune, comandantul „autobuzului de Amsterdam”, aşa cum îi place să denumească nava de croazieră „Bizet”, ne-a povestit că situaţia este cu totul alta. „Fluviul are o lăţime precisă, din care, uneori, şenalul navigabil are cîteva zeci de metri pe care trebuie să îi împarţi şi cu alte ambarcaţiuni. Pe rîu nu ştii niciodată la ce să te aştepţi. Sînt bancuri de nisip, care îşi schimbă mereu poziţia din cauza curenţilor. Pe de altă parte, sînt stînci, multe sub apă, care pe timp de furtună îţi fac zile fripte. Pe mare, spaţiul de manevră este mult mai mare, iar procedurile sînt clare. Dacă un marianar de pe o navă maritimă ar face un voiaj pe rîu ar rămîne uimit de ce facem noi aici”, a explicat comandantul Ambrose.

El a adăugat că „în această primăvară, nivelul Dunării este foarte mare, ceea ce este bine pentru navigaţie, însă curenţii au mutat bancurile de nisip. Pe apele interioare nicio zi nu seamănă cu cealaltă. Nu poţi spune că ai învăţat fluviul şi gata. Mereu ai de învăţat ceva”, a spus constănţeanul. Cele mai frecvente incidente de navigaţie pe Dunăre sînt cele în care ambarcaţiunile eşuează pe cîte un banc de nisip. „Una este să te pui pe uscat cu o barjă încărcată cu marfă şi alta cu o navă care are peste 100 de pasageri la bord. Îmi amintesc că în 2003 cînd am venit cu River Adagio la Constanţa, peste tot erau numai dune de nisip de parcă eram în Sahara, nu pe Dunăre”, a relatat comandantul Ambrose. În ceea ce priveşte navigaţia pe Dunăre, comandantul pasagerului elveţian, a apreciat drept cel mai periculos sectorul Straubing - Passau, de pe teritoriul Germaniei. „Este un culoar îngust, unde curenţii sînt foarte puternici, iar pe fundul apei nu este nisip ca la noi, ci piatră. Dacă faci o greşeală cît de mică, urmările pot fi foarte grave”, a spus Manolache Ambrose. El a subliniat că singurul eveniment neplăcut pe care şi-l aminteşte din cei 19 ani de navigaţie este un incendiu izbucnit în sala maşinilor a unei nave de marfă, nicidecum pe pasagere. „Nava asta e parte din mine. Tot timpul anticipez ce va urma, îi simt fiecare mişcare. Cred că acesta este secretul navigaţiei pe ape interioare”, a concluzionat comandantul navei „Bizet”.