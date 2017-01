Noua peliculă din seria de acţiune ”X-Men” este cel mai piratat film al momentului, arată numărul descărcărilor de copii ilegale postate pe Internet, potrivit presei din SUA. Lansat în cinematografele americane la 3 iunie, ”X-Men: First Class / X-Men: Cei dintâi” a fost copiat din sălile de proiecţie şi a ajuns la cel mai mare număr de descărcări prin intermediul site-urilor de tip torrent. Programat să apară pe DVD săptămâna viitoare, lungmetrajul ”Unknown” circulă deja pe Internet şi se află pe locul doi în clasamentul celor mai piratate filme, conform numărului de descărcări din săptămâna 6-12 iunie. ”Unknown” este tot un film de acţiune şi îl are în rolul principal pe Liam Neeson. Locul trei în acelaşi clasament este ocupat de ”Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides / Piraţii din Caraibe: Pe ape şi mai tulburi”.