Vrăjitorul Gandalf, interpretat de Ian McKellen, în seria ”Lord of the Rings / Stăpânul inelelor”, a fost declarat cel mai popular bărbos din istoria cinematografiei mondiale. Potrivit unui top alcătuit de presa britanică, succesul lui Gandalf merge, practic, mână în mână cu cel al peliculelor în care a apărut acest personaj. Al treilea film al seriei, ”The Lord of the Rings: The Return of the King / Stăpânul inelelor: Întoarcerea regelui”, a realizat încasări de peste 1,1 miliarde de dolari în toată lumea, fiind întrecut la acest capitol doar de ”Avatar” şi ”Titanic”. Barba albă afişată de actorul britanic Ian McKellen a fost însă una falsă, menţionează jurnaliştii publicaţiei ”Empire Magazine”, cei care au alcătuit lista bărbilor celebre şi care fac precizări cu privire la veridicitate în cazul tuturor personajelor.

Pe locul doi în acest clasament se află personajul interpretat de Tom Hanks în ”Cast Away / Naufragiul”, povestea unui Robinson Crusoe modern, exilat pe o insulă pustie, în urma unui accident de avion. Barba lui Tom Hanks din acest film a fost una reală. Locul trei este ocupat de regele spartan Leonidas din pelicula istorică ”300 / Eroii de la Termopile”, interpretat de Gerard Butler. Şi de această dată, barba a fost una reală. În topul bărboşilor celebri din filme nu se află însă numai personaje pozitive. Pe locul zece, de pildă, se află maleficul Hans Gruber din seria ”Die Hard / Greu de ucis”, jucat de Alan Rickman. Clasamentul include şi alte personaje interpretate de nume mari de la Hollywood, printre acestea Al Pacino, Jeff Bridges, Johnny Depp şi Bill Murray.