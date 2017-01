"CSI: Miami" a fost ales cel mai popular serial de televiziune din lume într-un top realizat în urma studierii ratingurilor din 20 de ţări, surclasînd seriale de succes precum "Familia Simpson" sau "Neveste disperate". Studiul a fost condus de Informa Telecoms and Media iar rezultatele au fost publicate în revista "Radio Times", cu sediul la Londra.

Serialul poliţist care îl are în rolul principal pe actorul David Caruso este urmat de "LOST: Naufragiaţii" şi de "Neveste disperate". Producătorul executiv al serialului "CSI: Miami", Jerry Bruckheimer, mai are două seriale în acest top, "CSI: Crime Scene Investigation", pe locul al şaselea şi "Without a Trace" pe locul al şaptelea. Celebrul serial animat "Familia Simpson" s-a plasat pe locul cinci în topul celor mai populare seriale din lume.

În topul primelor zece cele mai populare seriale din lume au intrat şi trei telenovele, "Te Voy a Ensenar a Querer" (4), "Inocente de Ti" (8) şi "Anita, No Te Rajes!" (9). Pe locul zece s-a clasat singurul serial de televiziune pentru copii din clasament, "The Adventures of Jimmy Neutron: Boy Genius".