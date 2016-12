Cel mai profitabil actor de la Hollywood

Actorul american Shia LaBeouf s-a clasat, pentru al doilea an consecutiv, în fruntea topului celor mai profitabili actori de la Hollywood, alcătuit de revista ”Forbes”. În acest an, cinci dintre primele zece poziţii ale clasamentului au fost ocupate de actriţe, spre deosebire de anul trecut, când niciuna nu reuşea să intre în Top 10. Potrivit sistemului de calcul pus la punct de editorii site-ului Forbes.com, pentru fiecare dolar pe care studiourile l-au cheltuit pentru Shia LaBeouf, filmele în care acesta a jucat au adus un profit de 81 de dolari. Printre aceste filme se numără ”Transformers: Revenge of the Fallen / Transformers: Răzbunarea celor învinşi”, cu încasări totale de 836 de milioane de dolari şi al patrulea film din franciza ”Indiana Jones”, care a avut încasări totale de 787 de milioane de dolari.

Actriţa americană Anne Hathaway s-a clasat pe poziţia a doua, studiourile de la Hollywood câştigând 64 de dolari pentru fiecare dolar cheltuit cu starul din ”Alice in Wonderland / Alice în Ţara Minunilor” cu încasări de 1,02 miliarde de dolari şi ”Bride Wars / Războiul mireselor”. Daniel Radcliffe, starul francizei ”Harry Potter”, s-a clasat pe poziţia a treia, cu un câştig de 61 de dolari, urmat de Robert Downey Jr., starul din ”Iron Man 2” şi ”Sherlock Holmes”, cu 33 de dolari. Ambii actori au urcat câte o poziţie faţă de topul din 2009. Cu un câştig de 27 de dolari, actriţa australiană Cate Blanchett ocupă poziţia a cincea, iar locul al şaselea este împărţit de Meryl Streep şi de Jennifer Aniston, cu câte 21 de dolari. Topul 10 al celor mai profitabili actori de la Hollywood este completat, în ordine, de Johnny Depp, cu 18 dolari, Nicolas Cage, cu 17 dolari şi Sarah Jessica Parker, cu 17 dolari.

Editorii site-ului Forbes.com au analizat veniturile aduse de actorii de la Hollywood care au jucat în cel puţin trei filme în ultimii cinci ani, producţii ce au rulat în cel puţin 500 de săli de cinematograf. Filmele de animaţie şi cele care au avut premiera după 1 iunie 2010 nu au fost luate în considerare.