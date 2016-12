Cel mai puternic leu din ultimul an

Leul s-a apreciat în şedinţa interbancară de vineri, iar la închiderea pieţei interbancare, cursul de schimb a atins un nou minim al ultimului an, de 4,0965 - 4,0985 lei/euro, pe fondul vânzărilor de euro din partea investitorilor străini. La deschiderea şedinţei, băncile au tranzacţionat euro la 4,1300 - 4,1330 lei/euro, peste cotaţia de la închiderea de joi, de 4,1245 - 4,1290 lei/euro. În jurul orei 13.00, euro era schimbat pentru 4,1150 - 4,1170 lei. În a doua parte a zilei, leul a continuat să se aprecieze, iar cursul a scăzut treptat, până la 4,0965 - 4,0985 lei/euro, un nou minim al ultimului an pe piaţa interbancară. Referinţa anunţată, vineri, de Banca Naţională a României (BNR), de 4,1167 lei/euro, a atins cel mai redus nivel din ultimele 12 luni. Ultima referinţă sub acest nivel a fost publicată la 7 ianuarie 2009, când banca centrală a anunţat un curs de 4,0720 lei/euro. Faţă de dolar, leul s-a depreciat cu 1,55 bani, la 2,8609 unităţi, cursul fiind influenţat de creşterea puternică a monedei americane pe pieţele internaţionale. Ratele pentru depozitele cu scadenţa la o zi au coborât de la 3,39 - 3,89%, la 3,37 - 3,87%, iar randamentele pentru plasamentele la o săptămână s-au redus de la 4,98 - 5,48% la 4,92 - 5,42%.