Cel mai puternic seism din ultimii patru ani

Un seism cu magnitudinea 5,5 grade pe scara Richter s-a produs ieri dimineaţă în zona Vrancei, au anunţat reprezentanţii Institutului Naţional de Fizică a Pământului (INFP). Cutremurul s-a produs la o adâncime de 134 de kilometri, la ora 4.37, ora României, şi a fost resimţit în mai multe oraşe din ţară, printre care şi Constanţa. Epicentrul a fost localizat la 40 de kilometri de oraşul Covasna, 46 de kilometri de Focşani şi 55 de kilometri de Mărăşeşti. Cutremurul din Vrancea vine la scurt timp după o serie de seisme de mai mică intensitate în zona Galaţi. Cutremurul a fost cel mai puternic eveniment seismic produs în regiunea Vrancea după cel cu magnitudine 5,7 produs la 25 aprilie 2009. „Deşi a fost resimţit destul de puternic de populaţie, cutremurul nu a produs pagube. Era de aşteptat, ţinând cont de frecvenţa cutremurelor din această zonă din ultima perioadă. Replicile vor fi mai mici de 4 pe scara Richter”, a spus directorul INFP, Mircea Radulian.

SPERIAŢI Cutremurul a fost resimţit şi la Constanţa. Specialiştii spun că, în Constanţa, seismul a avut o durată de aproximativ un minut. Treziţi din somn de cutremur, cei mai mulţi oameni s-au speriat şi au avut tendinţa să părăsească locuinţele, fapt interzis de către specialişti. „Dormeam, iar la un moment dat m-am trezit din cauza zgomotului produs de diferite obiecte din dormitor. Mi-am dat seama că este cutremur, motiv pentru care prima reacţie a fost să plec din casă. Pentru că ştiam că nu trebuie să cobor pe scări, am încercat să mă liniştesc până s-a terminat cutremurul”, a spus Cristina Buzea, locatară în Cartierul Poarta 6. O altă persoană care locuieşte în zona Faleză Nord a spus că şi aici seismul s-a simţit intens. „M-am speriat destul de tare. Locuiesc la etajul 7 şi s-a simţit. Mobilierul se mişca. Cât a durat cutremurul, după mine, parcă o veşnicie, am stat sub uşă”, a arătat Andreea Petre.

CLĂDIRI CU RISC SEISMIC În 4 martie 1977, la ora 21.22, s-a produs un seism care a avut efecte devastatoare asupra României. A avut o magnitudine de 7,2 grade pe scara Richter şi a făcut 1.570 de victime în aproximativ 56 de secunde. Majoritatea pagubelor materiale s-au concentrat în Bucureşti, unde 33 de clădiri şi blocuri mari s-au prăbuşit. Liga Asociaţiilor de Proprietari „Habitat“ susţine că, din 400 de clădiri cu risc seismic din Capitală, în 18 ani au fost consolidate mai puţin de 40 şi alte câteva sunt în lucru, acuzând autorităţile că îşi aduc aminte de consolidare doar când are loc un cutremur cu magnitudine mai mare. Cutremurul din 1977 i-a surprins pe specialiştii INFP, care nu aveau echipamente de alarmare. Acum, institutul înregistrează seismul cu 30 de secunde înainte, iar la patru secunde de la producere se cunoaşte magnitudinea cutremurului.

Panica, cel mai mare pericol

Specialiştii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea” recomandă ca, în caz de cutremur, să încercăm să nu ne pierdem cu firea, întrucât panica este cel mai mare pericol în astfel de situaţii. Dacă ne vom păstra calmul, vom reuşi să ne aşezăm sub grinzile din casă, care reprezintă un element de rezistenţă. În niciun caz nu trebuie să încercăm să părăsim locuinţa pe scări sau cu liftul. „În cazul în care sunteţi surprinşi de seism în afara locuinţei, este bine să vă îndepărtaţi de clădirile înalte pentru a evita eventuala accidentare prin prăbuşirea unui perete sau a unor elemente din construcţie. Dacă aveţi copiii la şcoală, nu trebuie să intraţi în panică pentru că în fiecare unitate de învăţământ există zone prestabilite unde elevii însoţiţi de profesori pot să se refugieze”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU „Dobrogea”, cpt. George Nicolae.