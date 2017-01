Cel mai recent film al cîntăreţei Mariah Carey, la Festivalul Tribeca

“Tennessee”, cel mai recent film al cîntăreţei Mariah Carey, în care artista joacă rolul unei chelneriţe care şi-a distrus cariera de cîntăreaţă din cauza unui mariaj nefericit, va avea premiera în cadrul Festivalului de Film Tribeca din New York. Filmul cîntăreţei pop va fi lansat în luna decembrie, la şapte ani după lansarea primului film al starletei, care a fost calificat drept un dezastru de către critici. “Tennessee” îi va avea în distribuţie pe Adam Rothenberg şi Ethan Peck, iar primele recenzii de dinainte de lansare sînt favorabile. “Mariah Carey reuşeşte să îşi cenzureze foarte bine complexul de celebritate în acest film şi să intre în pielea personajului interpretat, o fată simplă din sud”, a spus Aaron Woodley, critic de film la “Time Out New York”. Deşi filmul nu aparţine genului musical, va conţine o scenă în care Mariah Carey va interpreta balada “Right to Dream”. Primul film în care a jucat vedeta, “Glitter”, a avut încasări de 4,3 milioane de dolari în 2001.