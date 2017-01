Cel mai recent film al lui Nicole Kidman promovează turismul australian

“Australia”, un film care îi are ca protagonişti pe doi dintre cei mai populari actori de la Antipozi, Nicole Kidman şi Hugh Jackman, ce va fi lansat în luna noiembrie, va fi utilizat în cadrul unei companii de promovare a turismului în această ţară. În filmul în regia lui Baz Luhrmann, care şi-a mai legat numele şi de musical-ul “Moulin Rouge”, Nicole Kidman, recompensată cu un premiu Oscar pentru rolul din “Orele”, joacă rolul unei aristocrate britanice, în vîrstă de 30 de ani, care moşteneşte o fermă de vite. Îi dă replica Hugh Jackman, în rolul unui mare proprietar de vite de care se va îndrăgosti personajul interpretat de Nicole Kidman. Iniţial, în acest rol a fost distribuit un alt mare actor australian, Russell Crowe, un bun prieten al lui Nicole Kidman, care însă a părăsit această producţie, nemulţumit că scenariul nu a fost modificat după cum ceruse pentru a-i scoate în evidenţă personajul său.

Ministrul australian al Turismului, Martin Ferguson, a afirmat că “filmul va evidenţia relieful extraordinar, istoria şi cultura indigenilor din Australia. Filmul va oferi industriei turismului australian una dintre cele mai mari oportunităţi de promovare din ultimii ani”. Campania internaţională de promovare va debuta odată cu lansarea filmului. Numărul de turişti străini din Australia a scăzut în prima parte a anului. Anul trecut, Nicole Kidman a primit distincţia The Companion of the Order of Australia, cea mai importantă pentru naţiunea australiană, echivalentă cu cavalerismul britanic şi care se acordă pentru “realizări eminente şi merite de cel mai înalt grad în serviciul Australiei şi al umanităţii în general”.