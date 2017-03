Cel mai sănătos tip de regim pentru inimă

Ce trebuie să mâncăm pentru a avea o inimă sănătoasă? Oricât de tentante ar fi dietele restrictive pentru a scăpa de kilogramele în plus sau pentru atingerea unor scopuri în materie de performanțe sportive, acestea pot avea un efect negativ asupra sănătății inimii, potrivit unui studiu efectuat recent de o echipă de oameni de știință americani și citat de Reuters, scrie Agerpres. Pentru a afla ce tip de dietă este cel mai sănătos pentru inimă, o echipă de medici și oameni de știință a examinat rezultatele a peste o duzină de cercetări realizate anterior. Adunate laolaltă, dovezile arată că regimul ideal pentru starea de sănătate a cordului cuprinde multe fructe, legume și cereale integrale. ”Există o cantitate mare de informații eronate legate de dietele restrictive, printre care se numără (consumul de - n.r.) pastile cu antioxidanți și regimurile fără gluten”, a declarat dr. Andrew Freeman, director pentru sănătate și prevenție a bolilor cardiovasculare din cadrul departamentului de cardiologie de la National Jewish Health din Denver, autorul principal al studiului. ''Însă despre unele modele alimentare s-a demonstrat clar că reduc riscul de apariție a numeroase afecțiuni cronice, precum bolile coronariere'', susține Freeman în cadrul unui comunicat. ''Se remarcă un consens din ce în ce mai evident conform căruia o dietă bazată în mod predominant pe plante, cu accent pe vegetale cu frunze verzi, cereale integrale, legume și fructe, este cea care aduce cele mai importante beneficii asupra sănătății'', a adăugat acesta. De asemenea, pe baza informațiilor științifice disponibile, nucile consumate cu moderație, uleiul extravirgin și carnea slabă pot face și ele parte dintr-un regim sănătos, menționează Freeman și colegii săi în publicația de specialitate ”Journal of the American College of Cardiology”. În plus, pentru evitarea creșterii nivelului de colesterol din sânge, unul dintre factorii de risc pentru bolile de inimă, autorii cercetării recomandă renunțarea la ouă sau limitarea consumului acestora, dar și al unor grăsimi precum uleiul de cocos sau de palmier, arată sursa citată. Autorii studiului menționează că dieta cu sucuri este mai puțin sănătoasă pentru inimă în comparație cu aportul de fructe și legume mâncate ca atare, deoarece există riscul de a consuma prea multe calorii. Totuși, ei precizează că aceste sucuri pot avea un efect pozitiv în cazul celor care nu introduc în alimentație suficiente fructe și legume. În ceea ce privește regimurile fără gluten, oamenii de știință care au realizat prezentul studiu susțin că acestea sunt recomandate persoanelor care suferă de boala celiacă sau de alergii la gluten, însă nu există dovezi potrivit cărora ele ar fi eficiente pentru restul persoanelor.