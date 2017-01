Cel mai scăzut curs din ultimele trei săptămîni

Moneda naţională a început să se aprecieze de la deschiderea şedinţei interbancare de ieri, în condiţiile în care valutele din regiune se depreciau, iar cursul de schimb a scăzut la un minim de 4,2340 lei/euro, dealerii suspectînd o intervenţie indirectă a băncii centrale. Primele cotaţii ale zilei s-au situat la 4,2430 - 4,2460 lei/euro, sub nivelul de tranzacţionare de la finele sesiunii anterioare, cînd euro era cotat la 4,2455 - 4,2470 lei. În a doua parte a şedinţei, cursul a continuat să scadă şi a atins un minim de 4,2260 - 4,2280 lei/euro, iar la închidere, cursul se situa la 4,2280 - 4,2300 lei/euro. Cursul de referinţă anunţat ieri de Banca Naţională a României (BNR) a scăzut cu 2,59 bani, la 4,2293 lei/euro, paritatea minimă din ultimele trei săptămîni. O rată de schimb mai redusă decît cea de ieri a fost anunţă de BNR la 1 septembrie, cînd euro a fost cotat la 4,2229 lei. Leul s-a apreciat mai vizibil în raport cu dolarul, astfel că BNR a anunţat un curs de referinţă de 2,8617 lei/dolar, respectiv cu 1,29 bani sub rata de schimb de marţi, raportul de schimb atingînd astfel cel mai redus nivel al acestui an. O paritate mai redusă fiind afişată la 31 decembrie, de 2,8342 lei/dolar. Băncile comerciale au afişat, ieri, dobînzi de 4,45 - 4,95% pentru depozitele cu scadenţa la o zi, în scădere faţă de nivelurile de marţi, de 6,86 - 7,36%, în timp ce ratele la plasamentele pe o săptămînă au urcat de la 8,37 - 8,87% la 8,44 - 8,94%.