Cel mai scăzut rulaj pe Bursă din ultima lună

Indicele general al Bursei de Valori Bucureşti (BVB) a scăzut ieri cu 2,69%, la cel mai redus nivel din ultima lună, lichiditatea pe piaţă fiind extrem de redusă ieri, de doar 18,2 milioane lei. Scăderea a fost cauzată de acţiunile Petrom, care au căzut cu 7%, după ce marţi crescuseră cu 10%. Titlurile companiei petroliere au cea mai mare pondere în calculul indicelui BET-C, respectiv 22,61%. Corecţia titlurilor Petrom a influenţat semnificativ şi linia indicelui BET, care a deschis ziua în scădere cu 2,43%, menţinîndu-se în jurul acestui nivel pînă spre jumătatea şedinţei. În urma aplicării algoritmului de fixing, acţiunile Petrom au fost cotate la 0,45 lei, iar operaţiunile au însumat 1,5 milioane lei. Pe de altă parte, acţiunile celor cinci societăţi de investiţii financiare (SIF) au debutat la preţuri în imediata apropiere a celor de referinţă, şi au urcat în medie cu 0,91%, după care au urmat linia pieţei şi au revenit sub nivelul de referinţă, însă după realizarea ultimelor tranzacţii, BET-FI a staţionat la acelaşi nivel cu cel de marţi. Regresul titlurilor Petrom, combinat cu cel al titlurilor BRD, s-a resimţit şi în traiectoria indicelui BET-XT, care şi-a amplificat scăderea de 1,79% de la deschidere, iar la finele zilei, media cotaţiilor celor mai lichide 25 de acţiuni a fost cu 2,32% sub nivelul de referinţă. Acţiunile Petrom au influenţat cel mai puternic linia indicelui sectorului energetic, care a căzut încă de la deschidere, cu 3,23%, iar punctul minim al zilei a fost atins în jurul orei 15:00, cînd media cotaţiilor titlurilor din acest sector a fost cu 4,12% sub închiderea de marţi. Deşi preţurile pentru majoritatea acţiunilor au continuat să scadă şi în şedinţa de ieri, investitorii au realizat puţine tranzacţii, în sumă de numai 18,2 milioane lei (5,1 milioane de euro), valoarea fiind cu 35,23% mai redusă faţă de rulajul zilei anterioare, de 28,1 milioane lei (7,9 milioane euro).