Cel mai scump cîine din lume, vîndut cu 400.000 de euro

Un cîine rasa mastif tibetan, numit Yangtze River Number Two, şi-ar putea adjudeca recordul mondial de cel mai scump cîine din lume, după ce o chinezoaică l-a achiziţionat pentru circa 400.000 de euro. Cîinele, în vîrstă de un an şi jumatate şi înalt de 80 de centimetri, a ajuns la reşedinţa noii sale stăpîne asemeni unei vedete. Potrivit presei chineze locale, circa 30 de maşini au însoţit cîinele de la aeroportul din Xi’an, capitala provinciei Shaanxi, pînă la noua sa casă, unde a fost întîmpinat cu o petrecere extravagantă.

Suma pentru care a fost achiziţionat l-ar putea face pe Yangtze River Number Two cel mai scump cîine din istorie. Anul acesta, o familie din Florida a cumpărat un labrador numit Lancelot, pentru suma de 103.000 de euro. În perioada dictaturii lui Mao Zedong, în China, posesia unui cîine era considerată un act burghez. În prezent, circa 150.000 de cîini au fost înregistraţi numai în regiunea Shanghai. Potrivit unor zvonuri vehiculate în rîndul apropiaţilor noii posesoare a cîinelui, aceasta căuta de foarte mult timp un mastif tibetan şi a fost foarte mulţumită cînd l-a găsit pe Yangtze River Number Two. ”Aurul are un preţ, mastifii tibetani nu”, a spus noua posesoare a cîinelui.