Cel mai scund om din lume a murit la 21 de ani

Chinezul He Pingping, cel mai scund om din lume, care măsura în înălţime mai puţin de 75 de centimetri, a murit la Roma, la vârsta de 21 de ani, au declarat, luni, reprezentanţii organizaţiei Guinness World Records, cu sediul la Londra, care autentificase recordul deţinut de acesta. He Pingping participa la o emisiune de televiziune când a acuzat dureri mari la nivelul pieptului şi a fost transportat la spital, unde a murit, la sfârşitul săptămânii trecute, a precizat editorul britanic al Guinness World Records. Chinezul He Pingping suferea de o maladie osoasă care i-a stopat creşterea. El avea o înălţime de doar 74,61 de centimetri. “Pentru un om atât de mic, el a avut un impact imens asupra lumii”, a declarat Craig Glenday, redactorul-şef al Guinness World Records.