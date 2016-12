Cel mai slab joc al sezonului pentru FC Farul

Plecată la Suceava cu gânduri, FC Farul Constanţa s-a întors acasă cu desaga goală, cedând la limită, sâmbătă, scor 1-2, în faţa nou promovatei Rapid CFR, în etapa a 6-a a Ligii a II-a la fotbal. Antrenorul principal al Farului, Alin Artimon, s-a declarat nemulţumit de rezultat, dar mai ales de jocul prestat de elevii săi, mult sub nivelul celui arătat în Cupa României, cu FC Braşov.

„Am jucat slab şi pot spune că a fost cel mai prost meci pe care l-am făcut de când am venit la echipă. Îmi asum însă rezultatul şi evoluţia echipei. Dacă suporterii, conducerea şi presa sunt supăraţi, trebuie să fie supăraţi pe mine, nu pe jucători, care au circumstanţe atenuante. Nu reuşesc să înţeleg inconstanţa şi fluctaţiile mari de la meci la meci. Am jucat bine la Otopeni şi cu Tulcea, apoi a venit prestaţia slabă de la Botoşani. Ne-am prezentat bine la Braşov, iar acum am făcut un joc foarte slab la Suceava. Sâmbătă am început bine, însă după ce am primit gol a urmat o perioadă de joc instabil. În repriza secundă am intrat bine în meci, am egalat, dar, în mod inexplicabil, din momentul egalării am prestat cel mai slab joc de când sunt la Farul. Mă surprinde această situaţie şi trebuie să găsim cauzele cât mai rapid”, a explicat Artimon. Tehnicianul Farului recunoaşte că se aştepta ca echipa sa să acumuleze mai multe puncte după cele şase etape scurse din acest sezon. „Trei puncte sunt puţine, dar trebuie să ţinem cont că am jucat un singur meci pe teren propriu de când am preluat funcţia de antrenor. În plus, am jucat împotriva primelor clasate, iar în aceste condiţii este greu să aduni puncte. Totuşi, şi eu, şi jucătorii, ne aşteptam să fim mai sus în clasament. Am toată susţinerea conducerii clubului şi căutăm variantele pentru ca lucrurile să meargă bine. Este un sezon de reconstrucţie şi trebuie ca noua echipă să se formeze pe baze solide. Dacă se va considera că sunt vinovat pentru prestaţia echipei, voi fi primul care va pleca”, a spus Artimon.