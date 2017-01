Potrivit unui sondaj realizat de către prestigioasa Tech Music School din Londra în rîndul elevilor săi, piesa “Smoke on the Water” a trupei Deep Purple are cel mai tare riff de chitară din toate timpurile. În muzică, un riff este o frază muzicală simplă şi foarte ritmată, motiv care se repetă ca fond sau ca temă principală într-o piesă. Şi muzica clasică se bazează uneori pe un riff simplu, de exemplu “Bolero” de Ravel.

În topul realizat de Guitar-X din cadrul Tech Music School, cel mai tare riff de chitară al tuturor timpurilor este în piesa “Smoke On The Water” a trupei Deep Purple datînd din 1973, fiind urmat, pe locul al doilea, de “Smells Like Teen Spirit”, piesa din 1991 a trupei Nirvana. Pe locul al treilea s-a clasat piesa celor de la Aerosmith “Walk This Way” din 1975, poziţia a patra fiind ocupată de celebra “Purple Haze” a lui Jimi Hendrix din 1967, iar a cincea, de Guns \'N Roses, cu “Sweet Child O Mine” din 1987.