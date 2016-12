Cel mai violent şuţ din Constanţa a ajuns în spatele gratiilor

Aveţi grijă lângă cine vă aşezaţi în autobuz! Infractorii acţionează la orice pas şi în orice moment, iar în cazul în care sunt descoperiţi, apelează la violenţă. Unul dintre cei mai violenţi şuţi a fost arestat, ieri după-amiază, de judecătorii constănţeni pentru furt calificat. Deşi are doar o lună de când a fost eliberat din penitenciar, Geilan Ismail, de 42 de ani, a recidivat şi a ajuns iar în spatele gratiilor. În acelaşi dosar este cercetat şi Aedin Vuap, de 55 de ani, cel mai bătrân şuţ din Constanţa, care demonstrează cu acest prilej că „meseria” lui nu are limită de vârstă. În cazul lui, magistraţii constănţeni au decis cercetarea în stare de libertate. Potrivit anchetatorilor, miercuri după-amiază, un echipaj al Biroului de Investigaţii Criminale a observat în zona Şcolii nr. 8 doi indivizi cunoscuţi ca fiind hoţi din buzunare. „La vederea lucrătorilor de Poliţie, aceştia au încercat să ascundă un telefon pe care îl aveau asupra lor. Poliţiştii au pornit în urmărirea lor şi i-au imobilizat. Au fost conduşi la sediul secţiei şi, ulterior, am făcut cercetări pentru identificarea părţii vătămate”, a declarat ag. şef pp. Cătălin Ologu, din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale, Furturi din Buzunare. În urma verificărilor, anchetatorii au stabilit că cei doi i-au furat telefonul mobil marca Iphone 4 unei adolescente, în autobuzul 48, între staţiile de la Liceul „Ovidius“ şi Şcoala nr. 8. În faţa anchetatorilor, Aedin Vuap a declarat că el s-ar fi întâlnit cu Ismail după ce acesta a coborât din autobuz şi nu ar fi participat la comiterea infracţiunii. Pe numele celor doi a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunii de furt calificat. Prejudiciul, în valoare de 1.500 de lei, a fost recuperat şi predat păgubitei.