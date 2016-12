Cel puțin 70 de membri ai Forțelor Armate Malaeziene au legături cu Statul Islamic

Cel puțin 70 de membri ai Forțelor Armate ale Malaeziei au legături cu organizația teroristă Statul Islamic (SI), a declarat astăzi, în Parlament, viceministrul apărării Abdul Rahim Bakri, informează EFE. Bakri a declarat că armata ține sub supraveghere aceste persoane prin intermediul diviziilor sale de informații și investigații, potrivit cotidianului local The Star. Autoritățile malaeziene au reținut 77 de persoane pentru presupuse legături cu Statul Islamic, exprimându-și totodată preocuparea cu privire la numărul de cetățeni malaezieni care s-au alăturat grupării jihadiste pe fronturile din Siria și Irak. Unele dintre persoanele reținute acționau în vederea colectării de bani pentru Statul Islamic, în timp ce altele se ocupau cu recrutarea de combatanți. Potrivit autorităților de la Bangkok, 67 de malaezieni s-au înrolat în gruparea Statul Islamic, iar cinci au murit în lupte. Malaezia, stat în sud-estul Asiei, are aproape 30 de milioane de locuitori, dintre care 61% sunt musulmani.