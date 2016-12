Cel puţin 40% din electorat nu ştie denumirea ARD

Preşedintele PDL Bistriţa-Năsăud, deputatul Ioan Oltean, recunoaşte că cel puţin 40% din electorat nu cunoaşte denumirea corectă şi sigla Alianţei România Dreaptă (ARD), motiv pentru care efortul din campania electorală va fi mai mare pentru formaţiunile care fac parte din Alianţă. El a spus că, deşi votul va fi uninominal, pe buletinele de vot se vor regăsi denumirile şi siglele partidelor: \"De aceea, în toate materialele de campanie prin care promovăm candidaţii, promovăm şi sigla partidului şi promovăm şi denumirea ARD”. Întrebat cum crede că ar fi fost PDL, avantajat sau dezavantajat, dacă intra în alegerile parlamentare cu numele său şi vechea siglă, Oltean a răspuns: \"Am fi avut un avantaj fiindcă sunt extrem de cunoscute siglele PDL, sigla, imnul, elemente arhicunoscute, dar noi am făcut o construcţie de anvergură, mai complexă, în care forţele politice de dreapta s-au aliat în vederea constituirii unei alternative viabile la ceea ce reprezintă USL azi. De aceea, acest dezavantaj al creării oarecum târzie a acestei alianţe trebuie să îl înlăturăm printr-un comportament politic exemplar şi printr-o acţiune politică mult mai complexă şi mult mai de anvergură”. (A.M.)