Cel puţin cinci morţi şi 50 de răniţi după deraierea unui tren Amtrak în Philadelphia

Cel puţin cinci persoane au murit şi alte 50 au fost rănite după ce un tren de pasageri Amtrak, ce transporta peste 200 de persoane, a deraiat şi s-a răsturnat în Philadelphia, noaptea trecută. Trenul regional Amtrak se deplasa de la Washington către New York atunci când a deraiat, la nord de oraşul Philadelphia, a anunţat compania Amtrak. Aceasta a închis linia de clare ferată între Philadelphia şi New York pe parcursul nopţii. Cel puţin 49 de persoane au fost spitalizate, iar şase prezintă răni grave, au anunţat autorităţile. Cel puţin cinci persoane au murit, a declarat primarul din Philadelphia, Michael Nutter. Şapte vagoane s-au răsturnat, a adăugat el. Echipaţi cu lanterne, pompierii au mers din vagon în vagon în cursul nopţii, salvând pasagerii blocaţi. La bordul trenului se aflau 238 de pasageri şi cinci membri ai echipajului, potrivit datelor oferite de compania Amtrak. Informaţiile iniţiale sugerează că sunt cel puţin 50 de răniţi, a afirmat un oficial. Câteva spitale din Philadelphia au anunţat că primesc pasagerii răniţi. "Este un coşmar", a declarat o femeie aflată la locul accidentului, pentru postul de televiziune KYW, asociat CNN. "Eram pe locul din faţă, iar această valiză roşie uriaşă a zburat spre mine", a povestit ea. "Cred că am câteva coaste rupte. Dar încerc să ajut ... sunt multe, multe persoane rănite", a continuat ea. FBI se află la faţa locului pentru a asista ancheta, dar până în prezent nimic nu indică faptul că accidentul ar fi un act de terorism.