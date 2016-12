Cel puţin trei tablouri arse în casa Olgăi Dogaru

Expertiza cenuşii ridicate în urma percheziţiilor din dosarul furtului de tablouri nu a putut releva dacă au fost arse şapte lucrări, a declarat, ieri, directorul Muzeului Naţional de Istorie a României (MNIR), Ernest Oberländer-Târnoveanu. Acesta a precizat că, în urma analizei cenuşii, s-a stabilit că au fost arse minimum trei şi maximum patru lucrări, realizate în tehnica ulei pe pânză. Potrivit acestuia, dintre cele şapte tablori furate, cele realizate în tehnica ulei pe pânză sunt „La Liseuse en Blanc et Jaune“ de Henri Matisse, „Femme devant une fenętre ouverte, dite la fiancée“ de Paul Gauguin, „Woman with Eyes Closed“ de Lucian Freud şi „Autoportrait“ de Meyer de Haan. „Din cele şapte tablouri furate de la Muzeul „Kunsthal“ din Rotterdam, trei sunt realizate pe hârtie, fie pastel pe hârtie, fie grafică pe hârtie realizată cu tuş. Deci, chiar în cazul în care aceste piese ar fi ars, ele nu lasă urme care să poată fi măsurate prin tehnica pe care o folosim noi. Deci, vorbim întotdeauna despre presupusa ardere. Ceea ce am pus în evidenţă în cenuşa pusă la dispoziţie de DIICOT sunt resturi care aparţin unor tablouri realizate în tehnica ulei pe pânză, deci care au avut şasiuri şi pânză cu strat de preparaţie“, a precizat Ernest Oberländer-Târnoveanu, într-o conferinţă de presă în care a prezentat rezultatul expertizei realizate de specialiştii MNRI în cazul probelor ridicate de procurori din casa Olgăi Dogaru, la 1 martie.

EXPERTIZĂ DE SUTE DE MII DE EURO Reprezentanţii MNRI au mai menţionat că nu pot preciza cu exactitate dacă tablourile furate de la muzeul din Rotterdam sunt cele arse şi că expertiza solicitată de procurori nu a urmărit stabilirea acestor aspecte. „Parchetul ne-a cerut să punem în evidenţă existenţa unor elemente care pot să provină din tablouri arse, iar răspunsul este pozitiv. Există elemente certe care provin din tablouri arse. Dacă provin din aceste tablouri sau din alte tablouri, aceasta este o altă întrebare la care nici nu am fost chemaţi să dăm răspunsul. Această expertiză nu a fost una de autentificare“, a adăugat directorul general al MNRI. Directorul Muzeului de Istorie a mai precizat că preţul unei astfel de expertize poate ajunge la zeci de mii sau chiar sute de mii de euro, însă, în acest caz, nu s-a perceput o taxă.