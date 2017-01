Cele 12 familii sinistrate din Cernavodă vor fi mutate într-o clădire care a aparţinut CJC

La Cernavodă, problema celor 12 familii cu 60 de membri, care au rămas fără adăpost în urma unui incendiu devastator, produs în noaptea de 18-19 august, este departe de a fi soluţionată. Cu toate acestea, primarul oraşului Cernavodă, Gheorghe Hînsă, susţine că sinistraţii au intrat în posesia unor bunuri de strictă necesitate şi că deja se poate vorbi despre achiziţii, cum ar fi un televizor, care să le facă acestor oameni viaţa mai frumoasă. "Doi agenţi economici le-au dat sinistraţilor pături şi tacîmuri, iar din bugetul local am achiziţionat frigidere şi aragaze. Sinistraţii locuiesc în garsoniere cu cîte patru paturi în cameră, într-o tabără aparţinînd Antreprenor Nuclear Montaj (ANM)", a declarat Hînsă. El a mai adăugat că a rezolvat şi problema achitării facturilor la utilităţi (apă şi energie electrică), printr-o înţelegere cu firma care le găzduieşte pe cele 12 familii. Primarul a mai precizat că pînă în momentul în care sinistraţii vor putea fi mutaţi în noile locuinţe ar trebui să fie găsite soluţii individuale pentru fiecare familie în parte. Hînsă declara, în urmă cu puţin timp, că orice fel de sprijin este bine-venit şi că Primăria a întocmit liste extrem de concise în care sînt evidenţiate necesităţile sinistraţilor, acestea putînd fi puse la dispoziţia oricui vrea să-i ajute. El a adăugat că, după părerea sa, cea mai eficientă metodă de a-i scoate pe sinistraţi din impas ar fi bunăvoinţa unor firme care să ia în îngrijire cîte o familie.

În ceea ce priveşte necesitatea mutării sinistraţilor în locuinţe individuale, primarul a declarat că a ajuns la concluzia că este mult mai simplu să reabiliteze o clădire veche decît să ridice casele din temelii pentru fiecare familie în parte. "Nu am achiziţionat încă materialele de construcţii pentru că am decis să reabilităm o clădire în care a funcţionat înainte un Spital de Boli Nervoase. Fostul Spital, format din două imobile, s-a aflat în proprietatea Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) dar, prin bunăvoinţa preşedintelui CJC, Nicuşor Constantinescu, a fost redată în această vară Consiliului Local. Aveam în plan, în cîţiva ani, să reabilităm clădirea şi să o folosim pentru locuinţe sociale, dar acum o vom renova mult mai repede. Am chemat deja un expert care să evalueze cele două imobile", a declarat primarul Cernavodei. Reamintim că, în primă fază, într-o şedinţă de Consiliu Local a fost aprobată atribuirea unui teren, aflat în proprietatea Primăriei, pentru construirea unor locuinţe pentru cele 12 familii. Conform celor declarate de Hînsă, terenul era amplasat în cartierul rezidenţial «Pompieri», situat la ieşirea din oraş, spre Hîrşova, iar ridicarea locuinţelor necesita o investiţie de 2,5 miliarde lei.