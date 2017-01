Deşi majoritate vedetelor refuză să vorbească despre trecutul lor sau despre lucruri mai puţin... ortodoxe, nu acelaşi lucruri se poate spune şi despre Florin Grozea de la "Hi-Q". Acesta a făcut publice cinci secrete ale sale, din "tinereţe", special pentru fanii săi. "Am concurat la Mister Boboc în clasa a IX-a, la liceul din Braşov. La proba am dansat pe a lui Michael Jackson, cu dans, cu mişcări, tot tacîmul. Nu am cîştigat, am fost scos din concurs pentru că perechea mea a fugit de pe scenă", a declarat amuzat Florin. Mai mult, artistul a avut parte de o serie de evenimente mai puţin fericite, încă de la o vîrstă fragedă. "În clasa a III-a mi-am rupt piciorul la schi, pe pîrtia Bradul din Poiana Brasov, pentru că mă uitam după telecabină, iar clăparii erau insuficient închişi. M-au dus la spital, era duminică şi nu aveai voie să mergi cu maşina pentru că dăduse zăpada, aşa că în tot Braşovul erau cinci taxiuri… Am stat şase luni în pat, cu tija de metal în picior, Miţă (n.r. Mihai, colegul său de trupă) îmi aducea lecţiile, învăţătoarea venea acasă la mine şi mă asculta din materii", a menţionat interpretul.

În acest an, trupa "Hi-Q" va împlini zece ani de carieră muzicală, iar cu acest prilej, fanii adevăraţi vor avea o surpriză. "Prima piesă s-a numit şi este singura melodie compusă în totalitate de Miţă. Această piesa am refăcut-o într-o versiune acustică pentru albumul care marchează zece ani de "Hi-Q" şi pe care îl vom lansa în acest an", a mai spus Florin.

Ultimele două secrete ar trebui să le bucure pe admiratoarele artistului, care pare a fi un băiat cuminte şi... fidel. "M-am îmbătat doar de trei ori în viaţă, poate şi pentru că beau alcool foarte rar şi foarte puţin. Prima dată de bucurie că Miţă, prietenul meu cel mai bun, a luat bac-ul. A doua oară pentru că cea mai frumoasă fată din lume s-a împăcat cu fostul ei prieten. A treia oară cînd mi-am dat seama că încă o iubesc pe fata pe care credeam că o urăsc. Am înşelat o singură dată într-o relaţie, pe fata care merita cel mai puţin. Apoi, am fost înşelat de altă fată, exact cînd meritam mai puţin", a mai spus Florin.