Cele mai amuzante perle de la Bacalaureat 2016

Cu toate că mulți absolvenți de clasa a XII-a au considerat că subiectele de la proba la Limba și literatura română au fost ușoare, au fost unii elevi care au fost atât de nepregătiți încât au reușit să îi amuze pe profesorii corectori. Dacă unii au luat în serios examenul, alți tineri s-au întrecut în perle la proba de Limba și literatura română. Iată câteva dintre cele mai amuzante perle ale elevilor: “Romanul Riga Crypto și Lapona Enigel este unul tradiţionalist, de factură modernistă”, a scris unul dintre candidaţi, confundând romanul cu poezia lui Ion Barbu. În viziunea unui alt elev, ”Ion este nărăvaș și iubitor, atingând-o discret pe Ana”, făcând referire la binecunoscutul personaj al lui Liviu Rebreanu, din romanul ”Ion”. Nici Lucian Blaga nu a scăpat de analiza critică a elevilor, care au descifrat sursa de inspiraţie a poetului: “Eu nuti strivesc corala de minuni a lumii este scrisă când poetul era sub influienţa lui Bacchus”. Absolventul a scris corect numele zeului grec, însă nu a excelat la ortografie şi gramatică. Pentru unii candidați, cerința referitoare la analizarea unui roman interbelic la alegere i-a pus în dificultate, așa că au explicat: ”Romanul interbelic s-a născut după primul război mondial, dar nu înainte de al doilea”. Și cum unii tineri au încadrat romanul ”Moromeții” de Marin Preda în perioada interbelică, au încercat să îl descrie pe Ilie Moromete, stârnind amuzamentul profesorilor corectori. “Moromeţii are ca personaj pe Marin Moromete, care are o viziune despre lume în care ţăranul român avea copii, pe care îi bătea, deoarece ei cereau haine şi fugeau cu oile la oraş, mai ales unul dintre fraţi, Nilă”. Un absolvent a avut cu totul altă viziune despre personajul principal: “Moromete era zgârcit, dar nu era beţiv, ci era fumător”. Câțiva absolvenți nu au înțeles ce înseamnă sensul conotativ al unui cuvânt, așa că, atunci când au primit cerința să alcătuiască un enunț folosind sensul conotativ al substantivului ”ochi”, aceștia au ajuns să improvizeze. “Mama îmi scoate ochii pentru că cheltui banii pe care oricum mi-i dă tata, care lucrează în străinătate” sau “Eu mănânc ochiuri, dar nu multe”. Un alt subiect a fost realizarea unui eseu despre rolul jocurilor pe calculator în dezvoltarea personală. “Jocul pe calculator e dăunător, te poate prosti” sau “Pe calculator, jocurile sunt bune, te învaţă să fii mai deştept decât eşti”, a scris un elev. Perlele au fost culese de profesorii vasluieni care au corectat lucrările elevilor din județul Neamț.