Gunther IV, un ciobănesc alsacian deţinut de regretata contesă austriacă Karlotta Liebenstein, Choupette, celebra birmaneză a creatorului de modă Karl Lagerfeld, şi Grumpy Cat, considerată cea mai morocănoasă pisică de pe internet, se numără printre cele mai bogate animale din lume, cu averi de sute de milioane de dolari, la care cei mai mulţi oameni pot doar visa!

Publicaţia britanică ”Daily Mail” precizează că Choupette, pisica lui Karl Lagerfeld, şi Olivia Benson, pisica artistei Taylor Swift, au averi similare, estimate la câte 66 de milioane de lire sterline. Choupette, o felină albă birmaneză cu ochi albaştri, în vârstă de trei ani, a câştigat, anul trecut, 2,2 milioane de lire sterline, de 80 de ori mai mult decât salariul mediu anual în Marea Britanie, din doar două contracte de modelling, pentru brandul de cosmetice Shu Uemura şi pentru marca germană de automobile Opel. Pisica designerului principal al casei de modă Chanel are 48.000 de urmăritori pe platforma Twitter şi 60.800 de fani pe Instagram şi este renumită şi pentru tratamentul regal de care beneficiază. Choupette călătoreşte într-un avion privat şi are în permanenţă la dispoziţie două însoţitoare şi o gardă de corp personală. Totodată, anul trecut, Karl Lagerfeld, designer principal al casei de modă Chanel, i-a dedicat pisicii sale o carte, intitulată ”Choupette - the Enchanted Life of a Fashion Cat”.

O altă pisică faimoasă este Olivia Benson. Această felină albă deţinută de cântăreaţa Taylor Swift are o avere estimată tot la 66 de milioane de lire sterline. Însă Olivia Benson a obţinut cele mai multe venituri din campanii publicitare pentru brandul de încălţăminte Keds şi pentru băutura răcoritoare Diet Coke. Lista celor mai bogate animale de lume este completată de Grumpy Cat, considerată cea mai morocănoasă pisică de pe internet. Grumpy Cat i-a adus proprietarei sale, Tabatha Bundesen, o fostă chelneriţă, o avere de 66 de milioane de lire sterline. Grumpy Cat pare a fi însă unul dintre cele mai... muncitoare animale de la Hollywood. Este purtătoare de cuvânt pentru brandul de mâncare pentru pisici Friskies, iar cea mai recentă afacere în care este implicată este lansarea unei mărci de cappuccino intitulate Grumppuccino. Aceasta a apărut în show-ul TV ”Sesame Street” şi în filmul ”Grumpy Cat's Worst Christmas Ever”, iar povestea sa a fost relatată în două cărţi devenite bestseller. Felina a înregistrat toate aceste performanţe în ciuda faptului că suferă de nanism, o maladie din cauza căreia nu creşte, şi are ocluzie dentară inversă, mandibula fiind mai lungă decât maxilarul superior, ceea ce îi conferă o expresie permanentă de nemulţumire. În prezent, Grumpy, pe numele său real Tardar Sauce, are 662.000 de fani pe platforma de partajare de fotografii Instagram, iar 280.000 de persoane o urmăresc pe platforma Twitter. Totodată, morocănoasa felină are 7,5 milioane de fani pe reţeaua de socializare Facebook. ”Am reuşit să renunţ la locul meu de muncă de chelneriţă după doar câteva zile de la prima sa apariţie în social media”, a explicat proprietara felinei.

Însă cel mai... influent animal la nivel mondial este un ciobănesc alsacian, numit Gunther IV, care are o avere estimată la 227 de milioane de lire sterline. Gunther IV face parte dintr-o dinastie canină, fiind fiul lui Gunther III, ce a moştenit o avere de 60 de milioane de lire sterline de la proprietara sa, contesa austriacă Karlotta Liebenstein, care a decedat în anul 1992. De atunci, averea a crescut, ajungându-se ca, în prezent, câinele Gunther IV să fie cel mai bogat animal din lume. El trăieşte într-o clădire somptuoasă, are la dispoziţie un valet şi o menajeră şi mănâncă în fiecare seară friptură şi caviar. Patrupedul are un întreg portofoliu de proprietăţi, între care se numără fosta casă din Miami a cântăreţei Madonna şi o vilă în Bahamas.