Cele mai ciudate oraşe din lume

Un oraş construit într-un cimitir, altul în mijlocul deşertului, în care toate clădirile sunt din lut sau unul construit sub pământ se numără într-un top al celor mai ciudate locuri în care oamenii au ales să trăiască într-o comunitate. Site-ul www.cracked.com a realizat un top al celor mai nebuneşti aşezăminte de pe planetă.

Din cauza supraaglomerării oraşului Manila, oamenii nu au avut încotro şi s-au îndreptat spre periferie. Astfel, 10.000 de oameni trăiesc astăzi în cel mai mare cimitir din capitala filipineză, transformând locul într-un adevărat orăşel, cu magazine şi restaurante. Oamenii au profitat de orice criptă sau mausoleu pentru a-şi face o locuinţă. Unii dintre ei au reuşit chiar să aibă electricitate. În plus, rezidenţii sunt plătiţi pentru a avea grijă de morminte. Aici sunt înmormântaţi peste un milion de oameni.

Când ajungi în Chefchaouen, Maroc, ai impresia că ai nimerit în... satul ştrumfilor. În 1930, evreii au decis să vopsească pereţii caselor în albastru deschis, tradiţia rămânând până în prezent. De secole, locuitorii din Monsanto, Portugalia, şi-au dus traiul în case construite sub roci masive. Oamenii şi-au construit străzile şi casele printre, deasupra sau sub rocile masive, preferând să le păstreze forma naturală şi peisajul locului. Coober Pedy este unul dintre cele mai inaccesibile oraşe din Australia, care este recunoscută pentru climatul ei dificil. În 1915, după ce aici s-a descoperit un zăcământ de opal, numeroşi mineri s-au instalat în Coober Pedy. Însă, la scurt timp, ei au realizat că temperaturile erau extrem de ridicate, astfel că au decis să locuiască sub pământ. Se spune despre Shibam, Yemen, că este oraşul cu primii zgârie-nori din lume. Cu secole înainte ca americanii din New York şi Chicago să ridice primii zgarie nori, Orientul Mijlociu excela în construcţii de acest gen, care erau însă din cărămizi de lut. Turnurile din Shibam se ridică la înălţimi de peste 30 de metri si au chiar şi 11 etaje. Deşi sunt vechi, ele sunt locuite permanent de peste 500 de ani.

Locuinţele Hakka din regiunea chineză Fujian sunt clădiri de pământ, construite în scopuri defensive, cu o singură intrare şi fără ferestre la nivelul solului. Cele mai mari case Hakka acopereau 40.000 metri pătraţi, însă cele din prezent acoperă câte 10.000 de metri pătraţi. Acest stil de arhitectură este unic pe teritoriul Chinei.