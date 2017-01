Cele mai ciudate reguli de circulaţie din SUA

Interdicţii caraghioase. Ne referim, de cele mai multe ori, la SUA ca la Tărâmul Făgăduinţei, în care toate aspiraţiile pot deveni posibile. Din păcate, ca peste tot, există şi legi sau reguli ciudate sau de-a dreptul hilare. O statistică făcută peste ocean a adunat, de exemplu, cele mai ciudate reguli de circulaţie care sunt în vigoare. Toate sunt aplicate doar în jurisdicţia unor oraşe sau state. Cum americanii sunt competitivi din fire, statistica a fost efectuată sub forma unui clasament, pe măsură ce regulile devin tot mai hilare sau absurde. Pe locul zece se situează o dispoziţie valabilă pe teritoriul statului Kansas, care interzice orice accelerare nejustificată, ce poate lăsa urme pe asfalt, fum, noroi sau orice alte materiale de pe roţi. De asemenea, este interzisă simularea oricărei curse de maşini. Pedeapsa este o amendă de până la 500 de dolari cu sau fără închisoare de până la 30 de zile, în funcţie de comportamentul şi cazierul şoferului.

În Fort Thomas din statul Kentucky este interzisă... molestarea maşinilor de către animalele de companie. Dacă vreun câine se uşurează pe roata unei maşini sau vreo pisică îşi ascute ghearele pe caroserie, proprietarul riscă să rămână fără animalul de companie, care este dus la reabilitare, pentru a uita de proastele obiceiuri. În plus, amenda pentru stăpân ajunge până la 500 de dolari, dacă animalul este recidivist. În localitatea South Berwick din statul Maine este interzisă parcarea în faţa magazinelor Dunkin Donuts, aşa că pofticioşii de gogoşi trebuie să îşi parcheze maşinile la cel puţin 500 de metri. Decizia a fost luată pentru a nu congestiona traficul în cele şapte locaţii din oraş unde se află situate aceste magazine. Amenda este de 175 de dolari şi / sau închisoare de până la 30 de zile. La Rockville din statul Maryland, interdicţia de a striga sau înjura la volan se situează pe locul şase. Cine ridică tonul riscă o amendă de 100 de dolari şi / sau închisoare de până la 90 de zile. Cine are maşina murdară pe interior sau pe exterior în oraşul Minnetonka din statul Minnesota este considerat un adevărat pericol pentru sănătatea publică iar amenda este de 2.000 de dolari. Recidiviştii pot fi puşi apoi sub acuzare pentru comportament nepotrivit.

Pedepse pe bune. În apropiere de podium, pe locul patru, se află interdicţia de a se dezbrăca în maşină pe raza localităţii Sag Harbor din secţiunea turismului de lux cunoscută sub numele de Hamptons din statul Long Island. Amenda este de 100 de dolari şi / sau până la trei luni de închisoare. Patinajul pe role sau skateboard-ul este interzis pe străzile din oraşul Canton din Ohio, o interdicţie aflată pe locul trei în top, amendată cu 1.000 de dolari şi / sau şase luni de închisoare. În Oregon este interzis să te joci cu portiera, inclusiv să o laşi deschisă pe partea unde este trafic, pe o perioadă mai lungă decât cea necesară să ieşi din maşină sau să se ridice eventuale bagaje. Amenda este de 90 de dolari, delictul fiind pasibil şi de închisoare. Locul întâi aparţine regulii din oraşul Hilton Head din Carolina de Sud, care interzice lăsarea şi acumularea de gunoi în maşină care să atragă rozătoarele. Este vizat chiar şi scrumul de ţigară din scrumieră. Violarea acestei reguli este considerată o încălcare a codului de sănătate publică şi se pedepseşte cu până la 500 de dolari şi / sau închisoare de 30 de zile.