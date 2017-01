Cele mai frumoase pisici din Europa, la Constanța

În weekend, pisicile au invadat litoralul. Însă nu orice fel de pisici, ci unele deosebit de frumoase, venite din mai multe țări ale lumii, la bordul „Corabiei Pisicilor”. Timp de două zile, în cadrul Expoziției Internaționale Feline de Vară SofistiCAT, 200 de pisici aparținând celor mai prețioase 15 rase s-au întrecut pentru titlul de „Best of Best” din concurs. Pe parcursul mai multor runde, cei patru arbitri internaționali deosebit de exigenți au analizat în detaliu fiecare exemplar, pentru a le nominaliza pe cele care se apropie cel mai mult de caracteristicile rasei pe care le reprezintă. În afara concursului, mândrele feline și-au etalat frumusețea în cadrul unei expoziții ce a făcut deliciul iubitorilor de pisici. În plus, stăpânii lor au putut să-și achiziționeze la prețuri promoționale hrană și accesorii pentru necuvântătoare, printre care se numără și câteva modele inedite de cuști, adevărate „apartamente” pentru feline.

JURIZARE EXIGENTĂ Concursul propriu-zis a avut mai multe runde. Timp de câteva ore bune, cei patru arbitri veniți din tot atâtea țări - Israel, Franța, Polonia și Rusia - au analizat atent fiecare trăsătură a participantelor, pentru a-și alege „nominalizatele”. De la lungimea, textura și culoarea blanei la forma ochilor, a capului și a urechilor, de la culoarea ochilor la felul în care își mențin echilibrul, chiar și cele mai mici detalii, greu de observat cu ochiul liber, făceau diferența între pisicile de top și cele necâștigătoare. Participantele au fost împărțite în patru mari categorii: Persane și Exotice, Păr Semilung, Păr Scurt, Orientale și Siameze. Fiecare categorie cuprinde, la rândul său, alte câteva subcategorii, din care amintim: Kitten (pui între 3 și 7 luni), Junior (între 7 și 10 luni), Clasa Deschisă (masculi și femele), Castrați și Veterani (peste 7 - 8 ani). După etapa nominalizărilor, care a durat mai bine de două ore în fiecare zi de concurs, arbitrii au avut o sarcină și mai grea, aceea de a alege câștigătoarele fiecărei subcategorii. În finala „Best in Show”, laureatele subcategoriilor au concurat pentru titlul de cea mai bună din grupa lor. Dar cel mai râvnit premiu din concurs era „Best of Best”, pentru care au concurat cele patru câștigătoare din fiecare categorie.

PREGĂTIRE Dacă ne gândim la toate etapele prin care trece o pisică pentru a primi titlul suprem, este ușor să ne explicăm exigența și atenția deosebită ale arbitrilor. În același timp, ne întrebăm dacă nu cumva este necesară vreo pregătire specială a felinelor pentru a intra în concurs. „Practic, pisica trebuie pregătită de mică pentru concursuri. Trebuie învățată să fie ținută în brațe, mișcată în toate felurile, analizată atent, pentru că nu e ușor pentru animal. Arbitrii analizează dacă trăsăturile pisicii se apropie cât mai mult de caracteristicile standard ale rasei. Ăsta e criteriul cel mai important și e destul de greu, pentru că știm cu toții că perfecțiunea nu există. mai contează și cum se comportă în timpul jurizării. Costurile de întreținere nu sunt foarte mari, mai scumpă e înscrierea la expoziție”, ne-a povestit stăpâna unui exemplar din rasa Sphynx.

PREMIERĂ Deși nu este prima expoziție de feline din Constanța, evenimentul din weekend a reprezentat o premieră pentru organizatori. Asta pentru că este pentru prima dată când Asociația Felină „SofistiCAT” desfășoară o asemenea expoziție-concurs la Constanța. „Noi organizăm expoziții din 2005, dar până acum am fost numai la București. Este pentru prima dată când Clubul „SofistiCAT” vine la Constanța. Dorim să obișnuim publicul cu astfel de evenimente și să transformăm această expoziție într-una anuală”, ne-a declarat organizatoarea evenimentului, Candice Dragotă.

LAUREATELE „BEST OF BEST” În cele două zile de concurs, au fost două mari finale „Best of Best”. În prima zi a concursului, marea câștigătoare a fost o pisică din rasa British, provenită din Bulgaria. Pe locul al doilea s-a aflat un exemplar din rasa Orientală, tot din Bulgaria. Pe locul al treilea a urcat o pisică din România, aparținând rasei Exotic Short Hair, iar locul al patrulea a fost adjudecat de o felină din rasa Maine Coon, din Italia. Finala „Best of Best” de duminică a fost câștigată de un frumos exemplar alb ca neaua din rasa Maine Coon, din Italia. Pe locul al doilea s-a clasat un reprezentant al rasei British Short Hair, din Bulgaria. Tot din Bulgaria provenea și câștigătoarea locului al treilea, o simpatică siameză. Țara noastră a fost reprezentată de o pisică din rasa Persană, care și-a adjudecat locul al patrulea. Toate laureatele au primit premii de la sponsori, constând în hrană și accesorii.