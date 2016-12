Cele mai frumoase poduri pe care trebuie să le vezi o dată în viață

Este perioada vacanței și cu siguranță sunteți în căutarea unor destinații inedite unde să vă petreceți concediul. Dacă doriți să vă creați amintiri unice, păstrate în fotografii spectaculoase, puteți să vă propuneți ca în fiecare an să vizitați câteva poduri deosebite construite în toată lumea.

Podul Bosfor este unul dintre cele două poduri din Istanbul, Turcia, care se întind peste strâmtoarea Bosfor, legând astfel Europa și Asia. Podul este situat între Ortaköy (pe partea europeană) și Beylerbeyi (pe partea asiatică). Inginerii au realizat un pod suspendat ancorat cu stâlpi de oțel și suporturi înclinate. Acesta are 1.510 m lungime, cu o lățime a punții de 39 m.

Podul Forth Bridge În Marea Britanie există două poduri Forth Bridge, unul rutier - Road Bridge Forth, care are 2.512 metri și a fost realizat în 1964, și cel de cale ferată, care a intrat în patrimoniul UNESCO - Forth Rail Bridge. Construcția leagă orașele Edinburgh și Fife, are o lungime de 2.528 de metri și este considerată o bijuterie arhitecturală.

Podul Hangzhou Bay China se poate lăuda cu podul Hangzhou Bay, care a fost construit între anii 2003 și 2007 și care traversează golful Hangzhou pe o lungime de 35 de kilometri. În momentul inaugurării, a fost numit cel mai lung pod din lume peste o apă. Acest pod pe cabluri, care are forma unui șarpe, dispune de șase benzi de circulație în ambele direcții.

Podul Golden Gate În Statele Unite ale Americii, mai exact în San Francisco, puteți vizita podul Golden Gate, care domină în topul atracțiilor turistice din zonă și apare în numeroase producții cinematografice. Construit între 1933 și 1937, podul este o structură suspendată care traversează strâmtoarea Golden Gate pe o distanță de 4,8 km, făcând legătura între Golful San Francisco și țărmul Oceanului Pacific.

Podul Gateshead Millennium este un pod basculant, construit astfel încât una sau două părți ale acestuia să se încline și să permită și trecerea vapoarelor pe sub el. Podul Gateshead Millennium are formă circulară și traversează râul Tyne. Construcția este formată din două arcuri de susținere, acționate de 8 motoare electrice. Podul Gateshead Millennium are o lungime de 126 de metri și a fost inaugurat în anul 2000.