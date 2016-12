Cele mai frumoase poezii din Europa

Elevii Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” au participat, în perioada 11 - 15 mai, la Concursul internaţional de creaţie „Marco&Alberto Ippolito”, desfăşurat în Italia. După cum era de aşteptat, nu s-au întors acasă cu mâna goală, aceştia obţinând premii la mai multe secţiuni ale competiţiei. La secţiunea Poezie, premiul I a revenit elevei Adina Lateş, din clasa a X-a C, care a câştigat cu poezia intitulată „Zorii întregului”. „Nu este prima oară când particip, am mai participat şi anul trecut, când am câştigat premiul special la aceeaşi secţiune”, a declarat Adina Lateş. Premiul I la Secţiunea Katia Pangallo, a fost obţinut de Cristina Fediuc, din clasa a XII-a B, care anul trecut a obţinut locul I la secţiunea Poezie. Irina Iordache, din clasa a X-a C a obţinut premiul II la secţiunea Pictură - Grafică, în timp ce premiul special pentru poezie a revenit elevei Bianca Dumitru, din clasa a XII-a G. (A.J.)