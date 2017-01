Cele mai grave păcate în fața lui Dumnezeu. Le-ai comis cel puțin o dată

09:29:15 / 15 Iulie 2016

Daca nu ar exista religia am fi la stadiul de animale, am actiona doar instinctual, ar fi haos

Pacat ca in emisiunile religioase nu ni se explica multe lucruri importante: cum sa avem o relatie personala cu Dzeu, cum sa ne rugam, la cine sa ne rugam (eu f tarziu am aflat, si asta din acatiste, ca rugaciunea la Maica Domnului ne ajuta sa ni se implineasca o dorinta, Ea fiind mijlocitoarea catre Dzeu), ce inseamna postul negru, pt ce se tine postul negru, ce acatiste tb citite pt rezolvarea unei pr, cate acatiste si cate zile, care sunt pacatele pe care tb sa le spunem la spovedanie, ce reprezinta si de ce se ia si la ce ajuta impartasania, ce numesc preotii "taine" ( Iisus vindeca, invia si facea minuni oriunde, oricand, in mijlicul oamenilor, in fata lor si nu zicea ca-i taina), de ce preotii de azi nu mai pot vindeca cu cuvantul, nu mai pot face si ei "minuni" caci El a zis ca se pot face minuni chiar mai mari decat a facut El. Aceste lucruri multa lume nu le stie, nu ne explica nimeni, cu toate ca 50 ani a existat comunism, nu s-a facut religie in scoala, nu am avut de unde sa aflam. Iar acum, cand oamenii au atatea pr, biserica tot nu ne ajuta. De asta va injura multi? Pt ca nu primesc si nu oferiti ajutor celor care intr.adevar au mare nevoie, pt ca se simt parasiti, ignorati si batuti de soarta.