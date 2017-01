Cele mai mari riscuri pentru economia mondială se concentrează în sectorul financiar

Potrivit Forumului Economic Mondial (FEM), economia globală este expusă în 2008 la patru categorii mari de risc, asociate mai ales sectorului financiar, dar şi securităţii alimentare, sistemului de aprovizionare a companiilor şi pieţei de energie, acestea putînd marca evoluţia lumii în următoarele decenii. Experţii Forumului Economic Mondial apreciază, în raportul \"Global Risks 2008\", că deşi riscurile nu pot fi eliminate, ele pot fi mai bine înţelese şi administrate. Potrivit aceluiaşi raport, cele mai mari, apropiate şi, totodată, cele mai severe riscuri pentru economia mondială, din punctul de vedere al costurilor, se grupează, în 2008, în sectorul financiar, perspectivele pentru economia mondială la începutul acestui an caracterizîndu-se prin incertitudine sporită. Ipoteza privind recesiunea economiei SUA trebuie avută în vedere, iar economiştii au opinii divergente în legătură cu abilitatea statelor emergente de a susţine avansul economic global. În Europa, potrivit experţilor FEM, impactul incertitudinilor economice poate fi foarte diferit. Rezistenţa marilor economii europene, susţinute în principal de exporturi, ar putea fi pusă sub semnul întrebării dacă problemele din sectorul financiar se amplifică. În plus, avansul economic în statele emergente cu deficite ridicate de cont curent s-ar putea dovedi nesustenabil în 2008. Pe termen mai lung, presiunile asupra dolarului în calitate de valută internaţională pentru costituirea rezervelor ar putea spori, subminînd poziţia geopolitică a Statelor Unite şi indicînd sfîrşitul perioadei de supremaţie americană în istoria economiei globale, potrivit FEM.