Cele mai moderne tehnici pentru operarea cancerului de piele

Cele mai moderne tehnici de chirurgie din lume, Mohs, sunt utilizate în clinici din Bucureşti şi Cluj, în tratamentul cancerului cutanat, afecţiune tot mai răspândită în România, dar şi în Europa Vestică, susţine prof. dr. Rodica Cosgarea de la Clinica de Dermatologie din Cluj, prezentă la al 31-lea Congres al Societăţii Internaţionale pentru Dermato-chirurgie, organizat pentru prima dată în România, sub sloganul “Actualitate şi trenduri în dermato-chirurgie”. Potrivit profesorului, această chirurgie Mohs presupune realizarea exciziilor sub microscop pentru îndepărtarea tumorii de pe piele, afectând doar o foarte mică parte de ţesut sănătos. Principalele teme abordate cu ocazia congresului sunt chirurgia tumorilor, chirurgia dermatologică reconstructivă, tratamentul cicatricilor prin cele mai avansate tehnologii laser, precum şi ultimele tendinţe la nivel mondial în ceea ce priveşte proceduri ca liposucţie, lipotransfer, tratamentul celulitei sau tratamentele cu toxină botulinică şi acid fialuronic. “Dermatologia cosmetică şi chirurgicală este un domeniu în plină dezvoltare în România, ţara noastră dispunând de specialişti recunoscuţi la nivel mondial şi de tehnologie avansată, de aceea parteneriatul Societatea internaţională pentru dermato-chirurgie (ISDR), una dintre cele mai importante societăţi de dermatologie din lume, şi organizarea acestui congres la Bucureşti vin să confirme rolul important al Societăţii naţionale de medicină estetică şi dermatologie cosmetică şi chirurgicală care acţionează de 12 ani în acest domeniu”, a spus Cosgarea. Dermatologii români au învăţat şi practicat deja cu succes atât manopere de dermato-cosmetică, cât şi de dermato-chirurgie, toate în folosul pacienţilor noştri, a declarat preşedintele Societăţii române de medicină estetică, dermatologie, cosmetică şi chirurgicală, Mihaela Leventer, care a precizat că un eveniment de o asemenea importanţă pentru acest domeniu medical are loc o dată la 15 ani.