Cele mai noi tendinţe în telefonia mobilă, la Barcelona

UN SECTOR COMPETITIV Congresul Mondial al Telefoniei Mobile (MWC), care are loc în perioada 24 - 27 februarie, la Barcelona, în Spania, este unul dintre cele mai importante evenimente de profil. Cei mai importanţi producători de telefoane inteligente îşi prezintă, cu această ocazie, portofoliul de modele noi. Cu siguranţă, însă, dintre produsele prezentate de cei circa 1.700 de expozanţi, noile modele Samsung Galaxy S5, LG G Pro 2, Nokia X sau Sony D6503 Sirius stârnesc cele mai multe tentaţii. România este reprezentată de 14 companii, atât dintre cele cunoscute publicului larg, cât şi de firme renumite doar în mediile tehnice, ceea ce dovedeşte că domeniul IT autohton este competitiv, cât se poate de divers şi reprezentativ la nivel internaţional. Niciun segment legat de IT şi aplicaţii nu a lipsit din oferta companiilor: Arobs Transilvania Software, Codespring, IT Six Global Services, Medianet Group, Renovatio IT Solutions, RINF Outsourcing Solutions, Ropardo, Simartis Telecom, SimPlus, Lasting Software, Transilvania Software, Allview, Appscend şi XL Team.

La reuniunea mondială a industriei de telefonie mobilă s-au susţinut şi discursuri ale unor reprezentanţi de top ai domeniului, care indică, de obicei, tendinţele pieţei, precum Mark Zuckerberg, fondator şi director executiv al Facebook, Virginia Rometty, preşedinte şi director executiv al IBM, Michel Combes, director executiv al Alcatel-Lucent, Daniel Hajj, reprezentând America Movil, Ahmad Abdulkarim Julfar, reprezentând Etisalat Group, sau Tadashi Onodera, preşedintele KDDI, alături de mulţi alţii.

CONDIŢII PERFECTE PENTRU UTILIZATORI Gigantul sud-coreean Samsung a transmis presei o invitaţie titrată UNPACKED5, sugerând lansarea noului model Galaxy S5. Pe lângă îmbunătăţirile privind performanţa, noul vârf de gamă al sud-coreenilor a primit şi doi senzori interesanţi. Samsung a încercat să se axeze mai mult pe nevoile consumatorilor, aşa că a adus noi funcţii ce ţin de securitate, dar şi de stilul de viaţă. Galaxy S5 vine cu un senzor pentru amprente, ce va putea fi folosit pentru deblocarea telefonului. Ca şi în cazul iPhone 5S, scannerul de amprente este localizat pe butonul „home“ de pe partea din faţă a telefonului. Autentificarea utilizatorului se va face cu un „swype“ de sus în jos pe butonul „home“. Utilizatorii vor putea autoriza tranzacţii financiare, dar nu vor putea face plăţi în Google Play, însă sud-coreenii au făcut un parteneriat cu PayPal şi vor putea achita diverse produse sau servicii cu un simplu „swype“. Utilizatorii pot folosi amprenta pentru a accesa modul Privat, care le permite să îşi ţină în siguranţă cele mai importante sau intime informaţii. Amprentele sunt stocate local şi Samsung promite că acestea nu vor ajunge în nicio bază de date.

Producătorul sud-coreean LG va lansa a doua generaţie de phablet, prin modelul LG G Pro 2, urmaşul lui Optimus G Pro. Sony a pregătit un nou smartphone cu sistem de operare Android, D6503 sau Sirius, dar şi o tabletă impermeabilă şi brăţara inteligentă SmartBand. Telefonul Xperia Z2 este o continuare firească a Xperia Z1. Familia de telefoane inteligente cu Android marca Nokia X, nume de cod Normandy, din care fac parte modelele X, X+ şi XL, a fost lansată ieri.

TOTUL PENTRU JOCURI ŞI FILME În chiar ziua deschiderii congresului, ASUS a debutat cu două noi versiuni ale popularei serii Fonepad, Fonepad 7 LTE (ME372CL) şi Fonepad 7 (ME175CG). ASUS a prezentat linia completă de telefoane mobile incluzând seria ZenFone, PadFone mini şi noul PadFone, echipate cu interfaţa ZenUI, exclusivă. Tableta Fonepad 7 LTE (ME372CL) se adresează celor care doresc un singur dispozitiv fără compromis. Cu viteze ridicate de transfer, oferă streaming video şi muzică, îmbunătăţind răspunsul browserului. Difuzoarele frontale şi tehnologia SonicMaster redau un sunet bogat, imersiv, perfect pentru a completa experienţa vizuală oferită de ecranul HD IPS (in-plane switching). Vizitatorii au putut chiar testa linia completă de dispozitive mobile în cadrul standului ASUS, iar filmele şi jocurile au prins viaţă pe tabletă.

Procesorul Intel Atom Z2560 la 1,6 GHz, cu tehnologie Hyper-Threading, oferă multitasking superior şi performanţe grafice în cele mai recente jocuri şi aplicaţii. Graţie eficienţei energetice, autonomia tabletei permite operarea pe durata unei zile întregi. Fonepad 7 (ME175CG) are conectivitate 3G şi funcţii de telefonie, ce îi dau un plus de valoare. Dispune de ecran HD IPS, afişând imagini clare, iar performanţa procesorului Intel Atom Z2520 la 1,2 GHz asigură o experienţă fluidă şi promptă în acelaşi timp. Conectivitatea 3G îmbunătăţeşte funcţionalitatea produsului, utilizatorul putând naviga oricând pe internet şi comunica în reţelele sociale şi prin apeluri video fluide.