Cele mai piratate filme în 2009

“Star Trek” este cel mai piratat film din istorie, cu un număr record de 11 milioane de copii, detronându-l astfel pe fruntaşul anului trecut, “Dark Knight / Cavalerul întunecat”, potrivit unui top realizat de TorrentFreak.com, care scoate la iveală diferenţa dintre titlurile de box-office şi cele descărcate ilegal. Lungmetrajul “Star Trek” în regia lui J.J. Abrams, conduce detaşat clasamentul, urmat fiind de “Transformers”, descărcat de 10,6 milioane de ori şi “RockNRolla” cu 9,4 milioane de copii. “The Hangover / Marea mahmureală”, “Twilight / Amurg”, “District 9”, “Harry Potter and the Half-Blood Prince”, “State of Play”, “X-Men Origins: Wolverine” şi “Knowing” sunt următoarele cele mai piratate filme în anul 2009. Dacă peliculele “Ice Age: Dawn of the Dinosaurs” şi “2012” au avut un adevărat succes de box-office, nu se regăsesc în cele mai dorite filme pentru acasă, iar “RocknRolla” lui Guy Ritchie, piratat de 9,4 milioande de utilizatori, a avut un succes minor în sălile de cinema, ocupând de-abia poziţia 168 în box-office-ul american. Se pare că anul care tocmai se încheie a fost unul bun şi pentru cinematografe, care au vândut mai mult de zece miliarde de bilete. Datele au fost colectate de TorrentFreak din mai multe surse.