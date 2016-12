Cele mai proaste cinci cover-uri din istorie

Versiunea piesei ”Smells Like Teen Spirit” a trupei Nirvana, interpretată de Miley Cyrus, a fost desemnată cel mai prost cover din istorie, într-un sondaj la care au participat cititorii revistei ”Rolling Stone”. Rezultatele acestui sondaj reprezintă o surpriză neplăcută pentru adolescenta nord-americană, care a decis recent să introducă în repertoriul propriu celebra piesă a trupei Nirvana. ”Vreau să cânt o piesă a unor artişti care m-au inspirat foarte mult. Fără ei nu aş fi aici. Ei sunt aceia care mi-au dat forţa şi curajul de a face asta”, le-a mărturisit Miley Cyrus fanilor ei, cu ocazia unui concert recent pe care l-a susţinut în SUA.

Pe locul al doilea în acest sondaj s-a clasat cântecul trupei Limp Bizkit ”Behind Blue Eyes”, un cover după o piesă celebră a trupei The Who, iar podiumul a fost completat de cover-ul ”American Pie” interpretat de Madonna, piesa originală aparţinând cantautorului american Don McLean. Pe poziţia a patra s-a clasat Sheryl Crow, cu o versiune proprie a piesei ”Sweet Child O\'Mine” a trupei Guns N\'Roses, iar locul al cincilea i-a revenit cântăreţei americane Britney Spears, cu un cover al celebrei piese ”(I Can\'t Get No) Satisfaction” a trupei britanice The Rolling Stones.