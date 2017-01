Cele mai rentabile credite ipotecare

Cele mai bune oferte de credite ipotecare, în ceea ce priveşte costul total pentru client, sînt ale băncilor Alpha Bank şi BancPost, într-un clasament care vizează 16 dintre principalele bănci din România, care acoperă 50% din totalul activelor bancare, potrivit companiei de intermediere credite cu ipotecă Credit Zone. Cele două bănci au lansat o promoţie de vară, cu dobînzi mici şi comisioane reduse şi cu o dobîndă fixă în primul an sau în primii doi. Creditul ipotecar în euro de la Alpha Bank are o dobîndă fixă de 4,9% în primul an, de 6,9% în al doilea an, iar din al treilea an, o dobîndă cu 3,8% peste dobînda EURIBOR la şase luni. Comisionul de acordare este de 2% (minim 120 euro), iar comisionul de rambursare anticipată este de 4%. Creditul ipotecar în euro de la Bancpost are o dobîndă fixă de 4,9% în primul an, iar din al doilea an, dobînda este cu 3,9% peste dobînda EURIBOR la şase luni. Comisionul de acordare este zero, iar comisionul de rambursare anticipată este de 3,5%. În clasamentul celor de la Credit Zone urmează creditele ipotecare de la ABN Amro Bank, Credit Europe Bank şi Banca Românească.