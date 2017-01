Cele patru sindicate pregătite de fuziune au fost … trei! CNSLR Frăţia şi BNS!

Anul care tocmai s-a încheiat a fost unul în care România a fost lipsită cu desăvîrşire de pacea socială. Grevele şi manifestările sindicale s-au succedat de la o lună la alta, în toate domeniile de activitate. Sub umbrela protectoare a sindicatelor profesorii au mărşăluit pe străzi pentru mărirea lefurilor, angajaţii români pentru păstrarea locurilor de muncă, pensionarii au intrat şi ei în joc. Dar 2006 a adus şi o criză de proporţii în rîndul marilor confederaţii sindicale. Duşmanii de ieri, partenerii de astăzi, reprezentanţii CNSLR – Frăţia, BNS, CSDR şi CNS "Meridian" au trecut peste orgolii şi propriile interese, decişi să schimbe faţa mişcării sindicale româneşti printr-o fuziune cum nu s-a mai văzut. Numai că termenul limită stabilit pentru 1 decembrie 2006 a trecut, fuziunea este în aer, iar protocolul călcat în picioare. O acuzaţie la care se gîndesc toţi liderii sindicali, însă puţini o spun cu voce tare, mai ales că deşi în comisiile de negociere ar fi trebuit să participe reprezentanţii celor patru confederaţii, CSDR este gata să facă pasul înapoi. Potrivit preşedintelui CNSLR – Frăţia Constanţa, Marian Foca, deşi această tentativă de fuziune vine după doi ani de cînd liderii sindicali bătuseră palma pentru semnarea acordului, la întîlnirea de stabilire a ultimelor detalii, desfăşurată pe 11 ianuarie, reprezentanţii "Meridian" au dat bir cu fugiţii. "Am analizat situaţia cauzată de neparticiparea partenerilor noştri, care au invocat faptul că nu au ştiut de întîlnire, deşi cosiderăm că este vorba despre altceva, şi am hotărît să stabilim o nouă rundă de convorbiri pe 29 ianuarie. Dacă nici de această dată reprezentanţii CSDR nu vor veni la întîlnire, vom pune în aplicare o soluţie de rezervă şi vom negocia condiţiile formării unei alianţe alcătuite din celelalte trei confederaţii. Indiferent de condiţii, fuziunea se va realiza în proporţie de 99,9% şi va reprezenta o logodnă pînă la mariajul care va da naştere celei mai mari organizaţii sindicale din ţară", a declarat Marian Foca.

Tonul liderului sindical constănţean nu aduce prea multă linişte în rîndul celorlalte confederaţii, însă Marian Foca susţine că în situaţia în care Confederaţia Generală a Muncii nu va mai fi posibilă, pînă la sfîrşitul acestui an, se va forma chiar o alianţă din două sindicate. "O altă soluţie luată în calcul vizează posibilitatea formării unei organizaţii alcătuite din CNSLR – Frăţia şi BNS, aceasta urmînd să se numească Alianţa Confederaţiilor Sindicale din România. Aşa că poveştile din folclor cu sindicatele care se unesc doar din interese şi sînt o copie a UGSR-ului nu sînt susţinute în realitate, dorinţa noastră de a a fuziona chiar cu riscul de a avea mai puţină forţă fiind mult mai importantă", a încheiat Foca.