Cele şapte păcate

În teologia creştină există câteva tipuri de păcate, de obicei grupate în cicluri de câte şapte, după specificul lor, cum ar fi „păcatele strigătoare la cer” (homosexualitatea, omorârea copiilor etc), „păcatele capitale” (sinuciderea, asasinatul, incestul etc), „păcatele împotriva Duhului Sfânt” (hulirea numelui lui Dumnezeu, prigonirea creştinilor, trufia etc) şi aşa mai departe. Din acest punct de vedere, Traian Băsescu stă mai bine decât Ceauşescu, atunci când îi va veni rândul la Judecata de Apoi... Însă, din punctul de vedere al Constituţiei României şi al Statului de Drept, ultimul preşedinte ales al ţării noastre se află, moralmente vorbind, într-un iad politic pe care l-a inventat pentru alţii, dar care, acum, urmează să-l înghită definitiv pe el însuşi!

Tot din punct de vedere creştin, mai există o expresie celebră, strâns legată de explicaţiile pe care Traian Băsescu a încercat să le dea, în parlament, vis-a-vis de cele şapte acuzaţii ce i se aduc în cererea de suspendare din funcţie: „Iadul e pavat cu bune intenţii”. Da! Nu are nicio relevanţă dacă şeful statului a vrut „să facă bine”, însă aproape totul „i-a ieşit rău”. Iar dezvinovăţirea cu aer biblic şi mesianic - „Nu am minţit niciodată poporul român!”- este golită de orice semnificaţie etică. Poţi foarte bine să priveşti pe cineva drept în ochi şi să-i spui că urmează să-l omori, după care tu chiar îi crăpi capul cu toporul, iar la urmă te lauzi că „nu l-ai minţit”... Da, din acest unghi privind lucrurile, într-adevăr, Traian Băsescu nu ne-a minţit niciodată! Amin.