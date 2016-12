CELE TREI DISCURSURI

Într-un interval de 24 de ore, de luni seara, 13 aprilie, pînă marţi seara, 14 aprilie, Traian Băsescu a ţinut, de fapt, trei discursuri distincte. El a vorbit în trei feluri diferite, dovedind că are o personalitate „cameleonică”, deoarece cameleonul este singura vietate care îşi schimbă culoarea, în funcţie de interesele pentru supravieţuire.

După conferinţa de presă de la Cotroceni, el a regizat o declaraţie „spontană”, ca să-şi verse năduful pe Adrian Năstase, PSD şi mogulii de presă, pentru că limbajul oficial al administraţiei prezidenţiale nu i-ar fi permis o asemenea retorică de cartier. Cele două replici pe care Băsescu le-a primit a doua zi de la Mircea Geoană şi Crin Antonescu au fost excelente, ca efect mediatic, numai că preşedintele pare să nu se mai sinchisească de nimeni şi de nimic. Pentru prima dată, Geoană l-a avertizat în mod public că „a sărit calul” şi şi-a depăşit prerogativele constituţionale. Crin Antonescu a mers şi mai departe, acuzîndu-l pe Traian că, în mod premeditat, confundă propria persoană cu funcţia prezidenţială, ceea ce este perfect adevărat. El scoate de la naftalină vechea bătălie cu Adrian Năstase, pentru a-şi revigora niţel electoratul, cum bine a observat şi Bogdan Teodorescu, fiindcă a văzut cît de mult a scăzut în sondaje. Dar asta este, în clipa de faţă, o falsă bătălie, pentru că Năstase este deja în faţa justiţiei şi trebuie să aşteptăm un verdict! În schimb, vorba lui Crin Antonescu, dacă nu mai are motive să se certe cu Parlamentul, i-a căşunat pe presă… E un fel de a întreba retoric cum naiba am îndrăznit, noi, presa, să ne legăm de familia preşedintelui şi de averile acestei familii!? Se vede de la o poştă că toată chestia asta îl scoate din sărite pe Băsescu, pentru că gestul său este aproape sinucigaş, mai ales într-un an electoral ca acesta, deoarece preşedintele încă în funcţie nu realizează ce pagube de imagine va suporta de pe urma antipatiei vădite pe care o stîrneşte ziariştilor. Cînd un politician abil şi şmecher ca Băsescu face asemenea gafe, înseamnă că se simte de parcă i-ar fugi pămîntul de sub picioare…

Al doilea discurs, cel din Parlament, a fost, în mod evident, scris de consilieri. Traian Băsescu n-a ştiut niciodată să vorbească, hai să zicem aşa, ca un „european”! Deci, pe ăsta nici nu-l punem la socoteală… Al treilea discurs a fost deghizat într-un interviu comandat la postul public de televiziune, în care preşedintele a avut doar intenţii electorale, la o oră de maximă audienţă. De aceea a adoptat şi tonul oarecum băşcălios, încercînd să repete reţeta care i-a adus succes la începutul mandatului. Cît despre „grija” sa faţă de guvern şi oferta de a prelua el toate înjurăturile, vezi Doamne, mi-am amintit de un banc recent. Ce fac femeile pe timp de criză? Se căsătoresc din dragoste, pentru că nu se mai pot căsători din interes! Mariajul politic al lui Băsescu cu România se potriveşte de minune cu morala acestei glume…