Celebra casă de discuri Motown împlineşte 50 de ani de existenţă

Cântăreaţa americană Aretha Franklin va fi prezentă, împreună cu alţi artişti de renume, precum Stevie Wonder, la o gală aniversară prin care industria muzicală americană celebrează 50 de ani de existenţă a celebrei case de discuri Motown. Această gală va avea loc în oraşul american Detroit, pe 21 noiembrie. Se va aduce şi un omagiu regretatului Michael Jackson, dar şi lui Levi Stubbs, solistul trupei Four Tops. Stevie Wonder va susţine un minirecital în memoria lui Berry Gordy Jr., fondatorul casei Motown. Încasările vor fi donate societăţii care administrează Motown Historical Museum, amplasat în sediul original al renumitei case de discuri. Otis Williams şi grupul The Temptations vor fi şi ei prezenţi la această gală, în care vor fi celebraţi numeroşi artişti lansaţi de casa Motown, precum Smokey Robinson.

Gala de la Detroit face parte dintr-o serie de evenimente artistice ce vor avea loc de-a lungul întregului weekend în multe oraşe din SUA, pentru a celebra cei 50 de ani de existenţă a casei Motown. Aretha Franklin, căreia i-a fost oferit un contract de către casa Motown în anii ’60, a semnat în cele din urmă cu Columbia Records. Însă, regina muzicii soul, aşa cum este denumită celebra cântăreaţă, care a cântat la ceremonia de inaugurare a preşedintelui Barack Obama, la începutul anului şi la recenta gală Rock and Roll Hall of Fame, a avut numeroase legături cu artiştii şi cu reprezentanţii casei Motown. Casa de discuri Motown a lansat carierele a numeroşi artişti americani de renume, printre aceştia numărându-se Michael Jackson şi Diana Ross.