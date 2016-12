Celebrarea Zilei Europei

Şapte şcoli constănţene s-au reunit la Palatul Copiilor pentru a sărbători 9 mai - Ziua Europei, împreună cu cele şapte şcoli europene aflate în mobilitatea Proiectului multilateral Comenius \"Good school for european Juniors\". Acest proiect este coordonat de Palatul Copiilor Constanţa, de către prof. Viorica Cociaşu. Activitatea a constat în amenajarea a şapte standuri de prezentare a şcolilor europene implicate în proiectul Comenius (şcoli din Polonia, Ungaria, Italia, Marea Britanie, Germania, Franţa & Turcia) de către şcolile constănţene. Şcoala nr. 6 „Nicolae Titulescu” Constanţa a amenajat standul „Polonia”, în parteneriat cu Institutul Polonez din Bucureşti. Elevii şi cadrele didactice participante au avut ocazia să relaţioneze în mod direct cu profesorii din Lodz - Polonia, cu care au schimbat adrese de e-mail şi s-au fotografiat. În mod similar, Şcoala nr. 29 „Mihai Viteazul” Constanţa a amenajat standul „Marea Britanie”, Şcoala nr. 36 „Dimitrie Ştiubei” Constanţa a pregătit standul „Italia”, cu toţii bucurîndu-se de ocazia de a reprezenta motto-ul UE, în adevăratul sens al expresiei „Unitate în diversitate”. În perioada 5 - 9 mai, Palatul Copiilor Constanţa a fost gazda celei de-a doua reuniuni a proiectului „Good schools for european juniors/ Social Education şi Project Learning”. Este un proiect de parteneriat şcolar multilateral finanţat de UE prin programul Lifelong Learning, subprogramul Comenius în care Palatul Copiilor Costanţa are parteneri instituţii şcolare din şapte ţări: Anglia, Franţa, Germania, Italia, Polonia, Turcia şi Ungaria. Organizarea manifestărilor a beneficiat şi de sprijinul Primăriei Constanţa, prin viceprimarul Decebal Făgădău, care a avut amabilitatea să-i primească pe participanţii la reuniune şi să le vorbească acestora despre interesul şi sprijinul constant al Consiliului Local pentru şcoala constănţeană, pentru realizarea actului educaţional în cele mai bune condiţii. Acelaşi mesaj a fost exprimat şi de inspector şcolar general, Petrică Miu, care a prezentat invitaţilor modelul etnic multicultural din Dobrogea, exemplu de convieţuire în armonie a tuturor etniilor. Reuniunea de proiect a fost o bună ocazie pentru a face cunoscută activitatea Palatului Copiilor, dar şi a altor instituţii şcolare constănţene care merită pe deplin calificativul de „good schools”.