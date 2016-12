Celebrităţile cu cele mai mari venituri în 2009

Celebra revistă americană “Vanity Fair!” a alcătuit topul 40 al cineaştilor cu cele mai mari venituri individuale de la Hollywood în 2009, care a fost realizat ţinând cont de rentele anterioare, procentele obţinute din încasările filmelor şi alte bonusuri.

Michael Bay, regizorul filmului “Transformers: Revenge of the Fallen / Transformers: Răzbunarea celor învinşi”, s-a situat pe prima poziţie, cu venituri de 125 de milioane de dolari în 2009, în principal datorită acestui lungmetraj. Banii reprezintă un procent din încasări, venituri din vânzările de DVD-uri, de jucării şi alte obiecte promoţionale. Michael Bay a beneficiat, în 2009, de venituri suplimentare ce i-au revenit pentru producţia filmelor “Friday, the 13th / Vineri 13”, “The Unborn / Misterul gemenilor” şi “A Nightmare on Elm Street”. Pe locul al doilea s-a situat Steven Spielberg, cu venituri totale de 85 de milioane de dolari, din care 20 de milioane provin din producţia şi regia filmului “The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn”, ce va fi lansat în 2011. De altfel, primele cinci poziţii ale topului alcătuit de “Vanity Fair” au fost ocupate de regizori. Pe poziţia a treia s-a situat Roland Emmerich, regizorul filmului “2012”, cu 70 de milioane de dolari, urmat de James Cameron, cu 50 de milioane de dolari pentru “Avatar” şi Todd Phillips, cu 44 de milioane de dolari pentru “The Hangover / Marea mahmureală”.

Actorul cu cele mai mari venituri în 2009 este Daniel Radcliffe, starul francizei Harry Potter, clasat pe locul şase, cu 41 de milioane de dolari. Colegii săi, Emma Watson şi Rupert Grint, au ocupat poziţiile a 14-a, respectiv a 15-a, cu venituri de 30 de milioane de dolari, fiecare. Topul 10 a fost completat, în ordine, de Ben Stiller, cu 40 de milioane de dolari, pe poziţia a şaptea, Tom Hanks, cu 36 de milioane de dolari, J.J. Abrams, cu 36 de milioane de dolari şi Jerry Bruckheimer, cu 35,5 milioane de dolari. Alte staruri care au reuşit să intre în acest top sunt Tyler Perry pe locul 11, Angelina Jolie pe locul 32, cu 21 de milioane de dolari şi Brad Pitt pe locul 40, cu 13,5 milioane de dolari, în timp ce vedetele francizei Twilight / Amurg, Robert Pattinson şi Kristen Stewart, s-au situat pe poziţiile 35, respectiv 37.