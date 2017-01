Celebrul Marky Ramone, din nou în România

Întemeietorul punck-rock-ului, Marky Ramone, va reveni în România, alături de Michael Graves (ex- Misfits), într-un concert incendiar programat pe 27 octombrie, la Silver Church din capitală. În deschidere va cânta trupa Zob, iar warm-up party-ul va fi deschis de DJ Teo.

Biletele au preţul de 50 lei şi vor fi achiziţionate în seara concertului. Evenimentul de la Bucureşti este organizat de King Size Production şi Bring the Noise.

Fanii genului vor avea ocazia să asculte piese celebre ca: „Sheena Is a Punk Rocker”, „Blitzkrieg Bop”, „Pet Sematary”, „Rock ’n’ Roll High School” şi „Rockaway Beach”. În line-up este inclus Michael Graves la voce, personaj cunoscut drept înlocuitorul lui Glenn Danzig în The Misfits.

Marky Ramone a concertat pentru prima dată în capitală, în decembrie 2008. Acesta, alături de legendara trupă The Ramones, a reuşit să influenţeze pe unii dintre cei mai importanţi artişti, de la Dead Kennedys până la Metallica, de la Black Flag până la Nirvana, de la Bad Brains (denumiţi aşa după un cântec Ramones) până la Red Hot Chili Peppers, de la Green Day şi Bad Religion până la U2 şi Motorhead.

Artistul a câştigat premiul MTV „Lifetime Achievement” - înmânat de Bono de la U2 - pentru reuşitele sale, are numele scris în Rock and Roll Hall of Fame din New York, are chiar propria „stea” cu numele său în Hollywood şi a apărut în celebrul serial „The Simpsons”.