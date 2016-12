Celebrul Solar Impulse 2 vrea să traverseze Oceanul Atlantic

Celebrul ''Solar Impulse 2'', care funcționează cu energie solară, a decolat luni de la New York cu destinația Sevilia (Spania), în încercarea de traversare a Oceanului Atlantic în patru zile, cea mai lungă etapă a turneului său mondial, scriu AFP și DPA.

Avionul Solar Impulse 2 a decolat de pe aeroportul JFK din New York la ora locală 2.33 a.m. (06.33 GMT), cu puțin peste o jumătate de oră față de programul stabilit de organizatori. ''Bertrand Piccard a decolat de la New York în încercarea de a traversa Atlanticul și pentru a demonstra că viitorul este curat'', au postat pe rețeaua Twitter organizatorii proiectului, scrie DPA. Pilotul elvețian Bertrand Piccard se află la comanda avionului care trebuie să zboare cu o viteză de circa 50 de km pe oră grație bateriilor reîncărcabile cu energie solară care este captată de cele aproape 17.000 de celule fotovoltaice instalate pe aripile avionului.

Pentru realizarea ambițiosului proiect de a face înconjurul lumii doar cu ajutorul energiei solare, Solar Impulse 2 a decolat la 9 martie 2015 din Abu Dhabi și a trecut prin Ahmedabad și Varanasi (India), Mandalay (Birmania) Chongqing și Nankin (China), Nagoya (Japonia), Hawaii și San Francisco (statul California), Phoenix (Arizona), Tulsa (statul Oklahoma), Dayton (statul Ohio), Lenigh Valley (statul Pennsylvania) și New York în SUA. Piloții Andre Borschberg și Bertrand Piccard se succed pe rând la comanda avionului. Numit și "avionul de hârtie", aparatul are o anvergură de 72 de metri, mai mare decât a unui Boeing 747, și cântărește 2,3 tone, greutatea unei furgonete.