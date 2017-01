Celia a filmat un videoclip de… imagine

Celia a lansat, de curînd, o piesă dance cu influenţe house, iar videoclipul care promovează această melodie este diferit prin decorurile folosite şi prin abordarea artistică. Single-ul se numeşte „Trag aer în piept” si va fi inclus pe viitorul album al solistei, care va fi lansat în această toamnă.

Videoclipul a fost filmat sub atenta supraveghere a regizorilor Mihnea de Vries şi Alexandra Anghel, filmările avînd loc la Sibiu, pe durata unei zile întregi. Artista a filmat un clip de imagine, care iese, însă, din tiparele clasice, prin imbinarea de întîmplări neobişnuite, unele inexplicabile. Întreg videoclipul este o enigmă, constituită dintr-o serie de acţiuni iniţiate de Celia. Derularea acestor acţiuni are ca rezultat un puternic impact vizual asupra telespectatorului. Pentru sporirea misterului, pe fundal au fost plasate numeroase obiecte (în stare de imponderabilitate) care plutesc, fără a interacţiona cu restul decorului. Un glob pămîntesc, un telefon de epocă, un sfeşnic cu lumînări aprinse, un acvariu rotund cu peşti, o colivie, un evantai, o casetă cu bijuterii deschisă, un pantof şi o clepsidră sînt doar cîteva dintre obiectele care plutesc pe lîngă Celia. Cadrele în care accentul cade pe obiecte, nu pe artistă, au fost filmate cu o cameră în mişcare circulară, tehnică video care a fost rar utilizată în videoclipurile produse în România, chiar dacă rezultatul are un mare impact vizual. Unul dintre cele mai cunoscute videoclipuri internaţionale, care au mizat pe succesul acestei tehnici, e „Cornflakes Girl” al vedetei Tori Amos.